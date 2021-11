Kraków. Remont na Księcia Józefa. No trochę się jedzie...

Ulica Księcia Józefa zostanie odnowiona na odcinku od granic miasta do ul. Adolfa Szyszko-Bohusza. Drogowcy wymienią asfalt na całej tej długości. Dodatkowo wyremontowany zostanie fragment chodnika, 175 mb, od Mirowskiej do Kruczej. W trakcie prac doświetlonych na tym ciągu zostanie 17 przejść dla pieszych dedykowanymi oprawami z szerokim rozsyłem światła. Na tę część zostanie przeznaczonych ok. 460 tys. zł.