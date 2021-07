Kraków. Skradł kilkanaście samochodów. Bezczelnie wywoził je na lawecie

Policjanci zlokalizowali podejrzaną lawetę na krakowskich Dębnikach. Ich zainteresowanie wzbudził też przewożony na niej pojazd marki Peugeot 206 bez zamontowanych tablic rejestracyjnych. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać kierowcę do kontroli drogowej. Okazało się, że jest to 23-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego. Młody mężczyzna zachowywał się w sposób nerwowy i nie potrafił określić, do kogo należy przewożony pojazd, nie posiadał umowy na transport peugeota. Miał on również problem z określeniem miejsca, z którego zabrał auto. Kryminalni ustalili również, że 23-latek miał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdem i wszystko wskazywało na to, że mógł być pod wpływem środków psychoaktywnych, o czym świadczyła jego nadpobudliwość i nieskładna wymowa. Wstępne badania narkotestem dały wynik pozytywny, a od mężczyzny została pobrana krew celem dalszej ekspertyzy.