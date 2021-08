Krasne Potockie wypadek. Ciężarówka z oponami przewróciła się na bok i leżała w przydrożnym rowie [ZDJĘCIA]

Jak podaje dyżurny ruchu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, samochód był całkowicie poza jezdnią. Kierowca opuścił pojazd przed przybyciem strażaków i nie uskarżał się na żadne dolegliwości.

- Z instalacji pojazdu miał miejsce wyciek płynów eksploatacyjnych. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przygotowaniu prądu wody z szybkiego natarcia oraz podłożeniu pustego pojemnika pod wyciekający płyn. Następnie ustalono, że wyciekający płyn to Ad Blue. Odłączono klemy akumulatora w pojeździe. Na miejsce dojechał patrol Policji. Kierowca podjął kroki w celu rozładowania pojazdu na którym znajdowały się opony samochodowe oraz usunięciu go z miejsca zdarzenia. Na miejscu pozostało OSP, które zabezpieczało miejsce zdarzenia do całkowitego spuszczenia płynu z instalacji