Kto buduje największe mieszkania w Małopolsce. Kraków i Wieliczka kontra Limanowa i Sucha Beskidzka. Jedno lokum ma 600 m kw., a inne… 18 Zbigniew Bartuś

Aż o 22 procent więcej mieszkań niż przed rokiem trafiło do użytkowania w Małopolsce w czerwcu 2021 r. W całym pierwszym półroczu przybyło nam w regionie dokładnie 9394 lokali, czyli nieco więcej niż w tym samym okresie 2020 r. Pierwszy raz od lat nie jest to zasługą deweloperów, budujących mieszkania na sprzedaż lub wynajem (w całym pierwszym półroczu 2021 lokali takich powstało 14,4 proc. mniej niż przed rokiem), lecz inwestorów indywidualnych, stawiających domy. Ci ostatni oddali do użytku aż o 40 procent więcej inwestycji niż w pierwszym półroczu 2020. A ponieważ domy są przeważnie sporo większe od mieszkań w blokach, średnia powierzchnia nowych lokali wzrosła do 103,8 m kw. W skali regionu występują tu jednak ogromne różnice: w niektórych powiatach mieszkania (domy) są niemal trzy razy większe niż w innych! Jeśli chcesz poznać szczegóły, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.