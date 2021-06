Librantowa. Pomocna dłoń dla mieszkańców poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Rząd wypłacił pierwsze wsparcie, trwają też zbiórki

Wobec tragedii, jaka spotkała mieszkańców miejscowości Librantowa i Koniuszowa, ciężko przejść obojętnie. Kiedy tylko stało się to możliwe, służby na różne sposoby pomagały poszkodowanym. Łącznie kilkadziesiąt zastępów PSP i OSP ruszyło do akcji. W pierwszej kolejności przykrywano zerwane dachy plandekami, a następnego dnia pomagano w porządkowaniu dotkniętego żywiołem miejsca. Skalę zniszczeń spowodowanych przez trąbę powietrzną nadal ciężko oszacować. W wielu przypadkach samodzielne odbudowanie zniszczeń nie byłoby możliwe, dlatego każda złotówka jest teraz potrzebna.

Zgodnie z zapewnieniem wicewojewody Józefa Leśniaka, poszkodowani otrzymają po sześć tysięcy złotych pomocy doraźnej, a po sprawdzeniu i oszacowaniu strat, będą uruchamiane kolejne programy. Informację te potwierdził również premier Morawiecki, który odwiedził miejscowość.

- Z całą pewnością postaramy się pomóc - tak, żeby nie tylko ta doraźna pomoc finansowa trafiła do mieszkańców, ale także ta pomoc na odbudowę i remonty - do 100 tys. lub do 200 tys. zł w zależności od oszacowanych strat zostanie mieszkańcom udzielona – powiedział premier.