Łużna. Wypadek na DW 977. Ciągnik siodłowy wjechał do rowu. Naczepa przewróciła się na jezdnię. Obowiązuje ruch wahadłowy Halina Gajda

Do wypadku doszło w Łużnej na DW 997 Gorlice-Tarnów. Ciągnik siodłowy wpadł do rowu. Naczepa przewróciła się na jezdnię, wysypała się ziemia, którą auto przewoziło. Na razie wiadomo, że kierowca trafił do szpitala. Obowiązuje ruch wahadłowy.