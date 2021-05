Mateusz Morawiecki w gminach pod Tarnowem promował Polski Ład. Spotkał się też z uczniami, seniorami i samorządowcami [ZDJĘCIA]

- Pan premier był bardzo zainteresowany jej historią. Podarowaliśmy mu książkę o Pogórskiej Woli, w której sporo miejsca zostało poświęcone właśnie postaci Heleny Marusarzówny. Bardzo nam za nią dziękował. Przedstawiłam mu plany obchodów rocznicowych i projektu muralu, który chcemy wykonać na ścianie szkoły. Jednocześnie zaprosiłam Pana premiera na wrześniowe uroczystości. Powiedział, że jeśli tylko obowiązki mu na to pozwolą, przyjedzie jeszcze raz do Pogórskiej Woli – mówi Regina Kiwior.

W Pogórskiej Woli Mateusz Morawiecki spotkał się z uczniami klas ósmych i dyrektor miejscowej szkoły podstawowej. Wypytywał młodzież o to, jak poradzili sobie z nauką zdalną, nie krył radości z tego, że wreszcie mogli wrócić do zajęć stacjonarnych i życzył im sukcesów na zbliżających się egzaminach na zakończenie edukacji w szkole podstawowej. Głównym tematem rozmowy z dyrektor placówki Reginą Kiwior, były zaplanowane na wrzesień obchody 80. rocznicy śmierci patronki szkoły Heleny Marusarz, która została rozstrzelana właśnie w Pogórskiej Woli.

W Jastrzębi o "Polskim Ładzie 2021"

Kolejnym punktem wizyty premiera pod Tarnowem była Jastrzębia, w gminie Ciężkowice. Szefa polskiego rządu, mimo intensywnie padającego deszczu, przywitali licznie zebrani wzdłuż drogi mieszkańcy oraz kapela ludowa i grupa śpiewacza. Premier złożył kwiaty pod stojącym przed miejscową szkołą pomnikiem Jana Pawła II, po czym w krótkim przemówieniu zapewniał, że ogłoszony w sobotę program „Polski Ład 2021” skierowany jest nie tylko do mieszkańców dużych ośrodków i miast, ale również do mniejszych miejscowości i gmin takich, jak Ciężkowice, które do tej pory niejednokrotnie były pomijane na liście inwestycji.