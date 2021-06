Na drogach krajowych w Małopolsce zanosi się na przełomową dekadę. GDDKiA przedstawiła listę inwestycji, które będą realizowane [ZDJĘCIA]

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Na Beskidzką Drogę Integracyjną kierowcy czekają od lat

Na wiele z nich mieszkańcy, w tym kierowcy czekają od lat, jak chociażby w przypadku Beskidzkiej Drogi Integracyjnej w ciągu trasy S52 Bielsko-Biała – Głogoczów. Odcinek o długości 61 km przebiega m.in. przez Kęty, Andrychów, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Sułkowice i Skawinę.

- Od lat słyszymy obietnice, padają kolejne daty, ale konkretów jest niewiele

– mówi Mateusz Płonka, mieszkaniec Kęt.

Tym razem ma być inaczej, chociaż w GDDKiA nie ukrywają, że są trudności na etapie uzgodnień. Decyzja środowiskowa dla tej drogi wydana została 2018 r., ale do tej pory nie jest prawomocna z powodu odwołania grupy mieszkańców. Wprawdzie w styczniu 2020 oddalił je Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ale z kolei Stowarzyszenie „Inicjatywa Wolne Wadowice” złożyło skargę kasacyjną do NSA. Do dzisiaj nie ma rozstrzygnięcia.