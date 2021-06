Nad Sołą w Kętach policjant z komisariatu w Bielsku-Białej uratował życie tonącego 41-latka z Ukrainy [ZDJĘCIA] oprac. BK

Zobacz galerię (3 zdjęcia) Nurty Soły w Kętach bywają zdradliwe. W minioną niedzielę nie doszło tutaj do tragedii dzięki szybkiej interwencji policjanta, który uratował tonącego 41-latka z Ukrainy Archiwum Nasze Miasto Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Policjant z komisariatu w Bielsku-Białej uratował tonącego nad Sołą w Kętach 41-latka z Ukrainy. Funkcjonariusz, spędzający nad rzeką wolny czas, bez chwili wahania wskoczył do wody, by ratować mężczyznę. Następnie razem z przyjaciółmi przystąpił do udzielenia pierwszej pomocy, przywracając mu oddech i podstawowe funkcje życiowe.