"Napoje wyklęte" wróciły na sklepowe półki. Energetyki znów dostępne dla dzieci. Teraz czas na energetyki light!

Na początek należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym w myśl prawa jest napój energetyczny, a precyzyjniej taki, który dostępny jest tylko dla osób pełnoletnich. A więc to napój zawierający więcej niż 15 mg na 100 ml kofeiny lub tauryny. Standardowy energetyk zawiera 32 mg kofeiny, choć na rynku dostępne były także słabsze specyfiki o zawartości 16 mg.

Nie trzeba zatem być wybitnym matematykiem, geniuszem biznesu, by wpaść na pomysł sprzedaży energetyków o obniżonej zawartości kofeiny. Na sklepowe półki trafiły już energetyki light, w których zawartość substancji psychoaktywnych nie przekracza 15 mg. Dzieci zatem znów mogą kupować kolorowe napoje bez przeszkód.

I tu należy zadać sobie pytanie - co dalej? Czy da się uszczelnić przepisy? Niestety nie jest to takie proste, nie da się bowiem w nieskończoność obniżać dopuszczalnej zawartości kofeiny w produktach. Być może nie wszyscy wiedzą, pamiętają, ale zawiera ją wiele innych napoi. Najpopularniejsza cola posiada jej 8 mg, ale kofeina to nie domena tylko "napoi wyklętych", tych uważanych za niezdrowe. Herbata zawiera jej ok. 11 mg. Jeśli sypniemy grubiej liści i syto zasypiemy cukrem, to szklanka tego specyfiku raczej nie znajdzie się na liście TOP 10 pro zdrowotnych produktów.