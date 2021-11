Nawojowa wypadek. Dwie osoby ranne w zderzeniu na krajówce. Droga była całkowicie zablokowana Janusz Bobrek

15 listopada około godz. 18.50 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej nr 75 w Nawojowej. Na miejscu działały służby ratunkowe: straż pożarna i policja. Pogotowie ratunkowe zabrało dwie poszkodowane osoby do szpitala. Droga krajowa łącząca Nowy Sącz z Muszynką była całkowicie zablokowana. Do tematu wrócimy.