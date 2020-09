Nieruchomość gruntowa niezabudowana na sprzedaż. Garlica Murowana k. Krakowa

Forma rozporządzania nieruchomością: SPRZEDAŻ

CENA WYWOŁAWCZA: 261 000 zł netto

(słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych netto)

Szczegółowe warunki przetargu zostały zamieszczone na stronie:

www.orlenpaliwa.com.pl

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Garlicy Murowanej przy ul. Piaskowej. Działka nr 207 o powierzchni 2 700 m2. Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 1,1 km od drogi wojewódzkiej nr 794, ok. 2 km od miejscowości Zielonki i ok. 5 km od Krakowa. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KR1P/00319811/2.

Bliskie i dalsze sąsiedztwo stanowi rzadka zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zielone. Od strony zachodniej znajduje się strumyk . Teren działki położony jest ok. pół metra poniżej poziomu drogi dojazdowej. Teren działki od drogi jest płaski dalej lekko pochylony w kierunku strumienia. Działka porośnięta jest drzewami i krzewami samosiejkami na pow. ok. 60%. Przez działkę biegnie linia energetyczna średniego napięcia.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Poglądowa lokalizacja nieruchomości:





Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 605 672 603