Nocne zderzenia aut na Rondzie Solidarności w Nowym Sączu

W Nowym Sączu na Rondzie Solidarności, gdzie krzyżują się dwie drogi krajowe (nr 75 w prowadząca do przejścia granicznego na Słowację Muszynka / Kurov i Krynicy-Zdroju oraz nr 87 prowadząca z Nowego Sącza do przejścia granicznego na Słowację Piwniczna Zdrój / Mniszek nad Popradem., w środę, 26 maja 2021 r., wieczór w zderzeniu rozbiły się dwa samochody.

Obydwa samochody uczestniczące w zderzeniu, czyli seat leon i volkswagen golf, miały rejestrację powiatu nowosądeckiego (KNS). Jednym z tych pojazdów kierował mieszkaniec wsi Rdziostów w gminie Chełmiec zaś drugim mieszkaniec miejscowości Stróże w gminie Grybów.

Wezwanie pomocy do wypadku,który wydarzył się w jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc w układzie komunikacyjnym miasta, dotarło do sądeckich strażaków o godz. 21.33. Do akcji pospieszyła rota z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu oraz załoga Karetki Pogotowia Ratunkowego, która do miejsca wypadku miała ze swej bazy znacznie bliżej niż strażacy.