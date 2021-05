Kraków. 150-metrowe drapacze chmur i 100 tysięcy mieszkańców w Nowym Mieście. Szczegóły na temat nowej dzielnicy

Władze Krakowa przedstawiły długo oczekiwany projekt planu miejscowego Nowe Miasto, który obejmie blisko 700 hektarów terenów Płaszowa i Rybitw. Nowe Miasto ma być de facto nową dzielnicą zaprojektowaną od nowa. Ma się ona składać z szeregu kwartałów, gdzie znajdzie się zabudowa wysokościowa. W centralnej część mają stanąć cztery wieżowce o wysokości 150 metrów. W pozostałych obszarach powstanie kilkanaście budynków o wysokości od 90 do 120 metrów. W Nowym Mieście ma docelowo mieszkać ponad 100 tys. mieszkańców. Powstać ma także mniej więcej tyle samo miejsc parkingowych.

FLESZ - Problemy kadrowe gastronomii

- To plan doskonale wpisujące się w strategię miasta „Kraków 2030 – tu chcę żyć”. Mówimy o przeobrażeniu blisko 700 ha Płaszowa i Rybitw, dalej utrzymując tradycyjną nazwę tych terenów. Biorąc pod uwagę charakter, który chcemy uzyskać dla tego terenu, nazywamy je Nowe Miasto. Ta prezentacja udowodni, że mamy do czynienia z zielonym nowym miastem – tak przed prezentacją szczegółów Nowego Miasta mówił wiceprezydent Jerzy Muzyk. Prezydent odpowiedzialny m.in. za planowanie przestrzenne podkreślił, że Nowe Miasto będzie stwarzało szanse dla inwestorów na realizację różnych działań, niemożliwych w innych częściach miasta. - Słyszymy, że w mieście nie ma terenów, gdzie można robić ambitne projekty, zarówno deweloperskiej, czy usługowe, nie tylko biurowe. Tu będzie to możliwe – mówił Jerzy Muzyk.

Granice projektowanego planu wyznaczają linia kolejowa, czwarta obwodnica oraz ulice Śliwiaka i Christo Botewa. Teren obecnie pełni funkcję magazynowo-przemysłową. W jego południowo-wschodniej części znajduje się osiedle Złocień.

To gigantyczny teren - 680 hektarów, na obszarze dwóch dzielnic: Bieżanów-Prokocim i Podgórze. Mowa o gruntach zlokalizowanych w rejonie ulic Półłanki, Botewa, Śliwiaka oraz trasy S7. Aktualnie to tereny przemysłowe, gdzie znajdują się magazyny, hurtownie, zakłady produkcyjne i siedziby firm, zajmujących się gospodarką odpadami. Pomysł jest taki, by dzięki nowemu planowi miejscowemu zmienić charakter tych terenów z przemysłowego na mieszkaniowo-usługowy.

Do prac nad planem przystąpiono w 2019 roku. W trakcie prac nad nim mieszkańcy złożyli 172 wnioski do planu. Pierwsza grupa, to wnioski dla konkretnych nieruchomości. Druga grupa to postulaty dla całego planu. Najwięcej wniosków dotyczyło zapewnienia budowy nowych chodników, tras rowerowych, przedłużenie ulicy Domagały i Czeczów, przedłużenie linii tramwajowej z Małego Płaszowa, w tym odnoga do Złocienia, zabezpieczenia terenów pod parki, i stworzenia terenów zielonych wzdłuż rzek Drwiny i Serafy.

Cztery wieżowce na 150 metrów w centralnej części planu Jednym z najważniejszych elementów planu jest jego centralna część. To właśnie tu ma powstać krakowski Manhattan. Wszystko przez zapisy o zabudowie kwartałowej. Kwartały Nowego Miasta mają mieć wymiary 140 na 150 metrów. W tym miejscu zaplanowano też nowy plac miejski, a także szereg mniejszych placów. W tym miejscu przewidziano zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. W centralnej części krakowskiego Manhattanu będzie można budować wysokie wieżowce od 90 do aż 150 metrów wysokości. Przypomnijmy, że przebudowany szkieletor ma nieco ponad 100 metrów, a w tym wypadku mówimy o multifunkcjonalnych wieżowcach, w których znajdą się także mieszkania. Projekt planu dopuszcza powstanie czterech budynków o wysokości 150 metrów w najbardziej centralnej części dzielnicy. Dalej, na osi wschód-zachód, będą się rozchodzić mniejszej budynki o wysokości 110-120 metrów i 90-100 metrów.

W pozostałych częściach planu m.in. na północy i południu przewidziano zabudowę od 25 do 40 metrów wysokości. Wyjątkiem jest osiedle Złocień, gdzie maksymalna wysokość budynków nie będzie mogła przekraczać 16 metrów. Zabudowa kwartałowa, blisko połowa każdego kwartału to zieleń Kwartały zabudowy będą podzielone siatką ulic. Wewnątrz kwartałów ma się znaleźć zieleń, tereny te będą wolne od zabudowy. Wieżowce mają się znajdować na zewnątrz kwartałów. Kwartałowa część dzielnicy będzie miała obszar terenów usług kulturalnych (4 ha), teren sportów i rekreacji (5,5 ha) oraz cztery tereny usług publicznych (razem ok. 7 ha). Powierzchnia jednego kwartału ma wynosić ok. 4,5 ha. Zabudowa w kwartale to 2,9 ha, a zieleń to 1,65 ha. Do tego tereny mieszkaniowe mają 40 proc. powierzchni przeznaczyć pod zieleń. Jak przekonują urzędnicy, w każdym kwartale zieleń ma stanowić 41-48 proc. powierzchni. To da ok. 2,31-2,43 ha zieleni, czyli mniej więcej tyle, co park św. Wincentego a Paulo. - Idea była taka, żeby każdy kwartał wyposażyć w teren rekreacji i zieleni – mówił urzędnik przedstawiający projekt planu.

Zabudowa usługowa Nowego Miasta ma się znaleźć głównie w części północnej i południowej, w sąsiedztwie linii kolejowej. Z kolei na północ osiedla Złocień przewidziano miejsce na kolejne usługi publiczne - zdrowie, kultura i edukacja. W zachodniej części planu znajduje się strefa buforowa szeroka na 300 metrów, gdzie nie ma zabudowy mieszkaniowej, a wyznaczono teren leśny o powierzchni 15 ha i zabudowę usługową. Ma to odsłonić Nowe Miasto od Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów, skąd dochodzą nieprzyjemne zapachy. Powierzchnia zieleni w planie Nowe Miasta to w sumie 106 ha, z czego strefa zieleni wewnątrz kwartałów to 36 ha. Do tego zaplanowano szpalery drzew, zielone aleje, 43 tereny zieleni urządzonej pod parki, zieleńce skwery, od 0,2 do 2 ha oraz 20 terenów zieleni jako zieleń towarzysząca budynkom, od 0,4 do 1,2 ha. W północnej części planu zaplanowano park rzeczny Drwiny o łącznej powierzchni 50 ha.

100 tys. mieszkańców docelowo Docelowo w całym Nowym Mieście ma zamieszkać ponad 100 tys. mieszkańców! W samej części centralnej, gdzie będą kwartały, ma zamieszkać 61 tys. osób. W całym Nowym Mieście ma powstać 35 tys. mieszkań oraz 42 tys. miejsc postojowych. Łączna powierzchnia planowanych mieszkań do 1,2 mln mkw. Z kolei zabudowa usługowa ma w planie łączną powierzchnię 3,3 mkw. Przy niej znajdzie się 57 tys. miejsc postojowych. Urzędnicy szacują, że koszt wykupu terenów pod zieleń i układ komunikacyjny to ok. 280 mln zł. Z kolei koszty związane z tworzeniem i budową infrastruktury komunikacyjnej i transportowej to aż 1 mld 119 mln zł.

Wraz z nowymi drogami pojawią się nowe większe połączenie, jak nową trasą łączącą się z planowanymi trasami Ciepłowniczą i Nowobagrową w kierunku węzła Bieżanów. Planowany jest także jeden most. Do tego trzy węzły komunikacyjne: jeden z parkingiem P&R na 6 tys. miejsc postojowych, kolejny węzeł przy przystanku szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA) wraz z kolejnym P&R na 1400 miejsc oraz trzeci węzeł przy Złocieniu, gdzie będzie pętla autobusowa i tramwajowa oraz kolejny P&R na 1400 miejsc.

Czy to wszystko jest realne? Jak widać, założenia planu są bardzo ambitne. Czy są możliwe do realizacji? To się dopiero okaże. Teraz rozpocznie się szczegółowa dyskusja nad planem. Radni z komisji planowania przestrzennego mają już pierwsze uwagi. Część uważa, że koszty związane z powstawaniem Nowego Miasta są niedoszacowane i będzie nas to kosztować więcej. Choć zdecydowana większość radnych popiera wysoką zabudowę, to już pojawiają się wątpliwości, czy inwestorzy i deweloperzy będą ochoczo realizować wizję miasta. Do szczegółowego omawiania koncepcji Nowego Miasta będziemy regularnie wracać na naszych łamach.