Nowy Sącz. Kierowca uciekał przed policjantami. Miał 1,5 promila alkoholu!

1 września policjanci ruchu drogowego prowadzili działania kontrolne na al. Piłsudskiego w Nowym Sączu, kilka minut po godzinie 20 zauważyli citroena, którego kierowca jechał za szybko.

- Wykonany pomiar wskazał przekroczenie dopuszczalnej prędkości o niemal 30 km/h. W związku z tym, że kierowca popełnił wykroczenie, mundurowi podali mu sygnał do zatrzymania się do kontroli drogowej. Mężczyzna na widok policjanta najpierw zwolnił, po czym gwałtownie dodał gazu i odjechał w kierunku ul. Nawojowskiej. Policjanci natychmiast podjęli pościg za citroenem, nie tracąc go z pola widzenia. Pojazd skręcił w ul. Grunwaldzką, a następnie w ul. Kossaka. Z uwagi na to, że droga się skończyła, kierowca nie mógł kontynuować jazdy, dlatego zaczął uciekać pieszo. Wówczas bardzo szybko został zatrzymany przez funkcjonariuszy