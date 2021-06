Nowy Sącz. Komentarze po tekście „Gazety Krakowskiej” o próbie przejęcia kamienicy w centrum miasta

Po lekturze tekstu swoje opinie na temat zaistniałej sytuacji wyraziło wielu sądeczan sprawujących mandat posła, radnego czy pełniących wcześniej urząd prezydenta miasta.

- To rzecz skandaliczna, ale w tym konkretnym przypadku wcale minie ona nie dziwi. Jestem ciekawy jak krzyczeliby ci wszyscy uczciwi z Koalicji Nowosądeckiej, gdyby nie dotyczyło to kogoś z ich grona. Nie jestem zaskoczony, bo jak patrzę na Miasteczko Multimedialne i efekt tego całego przedsięwzięcia, którego pan Ludomir Handzel był przewodniczącym rady nadzorczej tego pana, który jak się okazuje ma także interesy wokół tego budynku, to w ogóle jest niezrozumiałe. Czas najwyższy przejrzeć te układy i zdać sobie sprawę, że te związki personalne mogą rzutować potem na układy służbowe. Mam tu na myśli wynajmowanie lokali na potrzeby urzędowe. Są jakieś granice przyzwoitości, a one właśnie zostały przekroczone. Osoba publiczna tego robić nie może lub przynajmniej nie powinna. To przykre i nie wystawia miastu najlepszego świadectwa na zewnątrz, bo przecież prezydent je w jakiś sposób reprezentuje – zaznacza w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Jerzy Gwiżdż, były prezydent i wiceprezydent Nowego Sącza, a także przed laty poseł.