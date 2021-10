Nowy Sącz. Policjanci zatrzymali 33-latka, który posiadał znaczne ilości narkotyków. Grozi mu do 10 lat więzienia

Jak wyjaśnia kom. Justyna Basiaga z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, do zatrzymania 33 - latka doszło 13 października.

Mężczyzna został zatrzymany w pobliżu miejsca zamieszkania, zaś w trakcie przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli marihuanę o łącznej wadze blisko 174 gramów. Ponadto, zabezpieczyli również przedmioty, które mogły służyć do porcjowania i rozdrabniania narkotyków. 33-latek trafił do policyjnej celi.

- 15 października mężczyzna został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi mu od roku do 10 lat pozbawienia wolności - informuje sądecka policjantka.