Nowy Sącz. Tłumy młodych sądeczan po raz kolejny bawiły się na Święcie Kolorów Holi na Starej Sandecji [ZDJĘCIA]

Oświęcim. Prezydent Janusz Chwierut i Rada Miasta Oświęcim na półmetku kadencji. Sukcesy i porażki jednych i drugich [ZDJĘCIA]

21 października 2018 roku odbyły się wybory samorządowe. Mieszkańcy Oświęcimia wybrali prezydenta i radnych Rady Miasta, ale też Powiatu Oświęcimskiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego na pięcioletnią kadencję. Janusz Chwierut w pierwszej turze dostał ponad 50 procent głosów. Pokonał trzech przeciwników: Zbigniewa Starca z PiS, dotychczasowego starostę oświęcimskiego oraz niezależne kandydatki Agatę Wiśniowską i Ewę Momot. W 21-osobowej Radzie Miasta Oświęcim obok dobrze znanych nazwisk, pojawiły się zupełnie nowe. Właśnie minęła połowa kadencji oświęcimskich samorządowców. Jak odnaleźli się w swojej roli, co udało się spełnić z programów wyborczych? Co uważają za sukces, a co za porażkę? Zdania są podzielone.