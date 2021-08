Nowy Sącz. Zniszczona fontanna w Parku Strzeleckim [Zdjęcia] Remigiusz Szurek

W czwartek 12 sierpnia na terenie Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu doszło do przykrego w skutkach zdarzenia. Operator wózka widłowego pracujący przy transporcie ozdobnych donic uszkodził konstrukcję fontanny oraz jej podzespoły. Zabezpieczający to miejsce pracownicy zauważyli w rozmowie z „Gazetą Krakowską”, że zniszczeniu uległ cenny mechanizm fontanny. – Nie wiadomo czy fontanna będzie jeszcze sprawna. Naprawa uszkodzeń będzie wymagała sporo czasu – przyznali. Strona internetowa Urzędu Miasta Nowego Sącza informuje, że: „sprawa zostanie zgłoszona do ubezpieczyciela w celu pozyskania ewentualnego odszkodowania za poniesione koszty naprawcze. Został zabezpieczony także materiał dowodowy w postaci nagrania z kamer”.