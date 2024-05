W takich ekskluzywnych domkach zamieszkają ptaki w parku dworskim koło Nowego Sącza. To kolejna akcja "Wyznaczamy Nowe Kierunki"

- Ptaki to nasi skrzydlaci przyjaciele. Tępią szkodniki i zjadają owady, które mogą wyrządzać szkody w ogrodach i kwiatostanach. Rozsiewają także wiele gatunków krzewów i drzew, a w czasie spacerów po parkach i lasach, umilają nam czas swoim śpiewem. Dlatego już od ubiegłego roku promujemy montowanie budek lęgowych dla ptaków i sami je montujemy i to nie byle jakie, bo ekskluzywne. Dla ptaków to bez różnicy, w jakiej budce zamieszkają, ale czasem warto nacieszyć oko małym dziełem sztuki i to ręcznej roboty - mówi Bartosz Niemiec, ze Stowarzyszenia "Wyznaczamy Nowe Kierunki".