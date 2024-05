Jej głosem i urodą zachwycał się Piotr Cugowski. Uczestniczka "The Voice of Poland" Izabela Szafrańska wyszła za mąż!

Izabela Szafrańska zachwyca głosem i urodą

Izabela Szafran pochodzi z muzykalnej rodziny z Lipnicy Wielkiej w gminie Korzenna na Sądecczyźnie. Wraz z siostrami: Gabrielą i Laurą śpiewała od dzieciństwa. Wszystkie występowały w Zespole Regionalnym Pieśni i Tańca „Lipniczanie”. Ukończyły także Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Nowym Sączu, gdzie uczyły się gry na altówce i skrzypcach. Brały udział w licznych konkursach wokalnych, gdzie zdobywały najwyższe laury. Rekordzistką była Izabela.

Siostry założyły zespół El Saffron, który grał muzykę sefardyjską i hiszpańską. Po raz pierwszy dał się on poznać ogólnopolskiej publiczności w 2013 roku, kiedy to sądeczanki wzięły udział w muzycznym show Polsatu „Must Be The Music”. Doszły nawet do finału programu i zyskały rozgłos. Koncertowały w Polsce i za granicą, głównie w Stanach Zjednoczonych.