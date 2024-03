Największa w Polsce mofeta z Złockiego koło Muszyny to unikatowa atrakcja turystyczna. Burmistrz przedstawia wstępną koncepcję rewitalizacji

Nowe otoczenie mofety w Złockim

Lecząc, wykorzystują swój największy potencjał. Małopolskie uzdrowiska zyskały sławę dzięki właściwościom swoich wód. W Złockim znajduje się jednak niezwykłe i bulgoczące źródełko, które przyciąga uwagę turystów z nieco innego względu. To mofeta zlokalizowana na dnie Złockiego Potoku. To największą i najwydajniejsza mofeta w Polsce. Ma powierzchnię ok. 25 m², zaś ilość wydobywającego się gazu szacuje się na około 10 m³ na minutę. Została ona uznana za pomnik przyrody nieożywionej i nadano jej imię prof. Henryka Świdzińskiego, który odkrył ją w 1938 roku.