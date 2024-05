Wyjątkowo udany weekend majowy w Muszynie. Turyści liczeni w tysiącach! Klaudia Kulak

Długi majowy weekend dobiega końca. Do tych udanych może zaliczyć go Muszyna. Uzdrowisko w ostatnich dniach gościło mnóstwo turystów, którzy odwiedzali najbardziej popularne miejsca jak ogrody na Zapopradziu czy rynek oraz zamek. Miejscowość realnie tętniła życiem. Zadowolenia nie kryje burmistrz Muszyny Jan Golba. - Rynek w Muszynie stał się obecnie ulubionym miejscem spotkań, odpoczynku oraz rozrywki dla wszystkich. Widać to szczególnie w "majówkę". Sam zamek odwiedziło jednego dnia aż 3000 osób - napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych.