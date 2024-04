Jezioro Rożnowskie kiedyś przyciągało tłumy wczasowiczów. Wspomnienia zachowały się na archiwalnych zdjęciach Klaudia Kulak

Jezioro Rożnowskie, jedno z najpiękniej położonych jezior w Małopolsce. To właśnie z tego powodu przez wiele lat było tłumnie odwiedzane szczególnie w okresie letnim. Słońce, woda, góry i piękno otaczającej natury przyciągało niczym magnes. Choć jezioro i położne przy nim miejscowości nadal posiadają ogromny potencjał turystyczny, zanieczyszczenie zbiornika wodnego odstrasza. Do dziś zachowały się jednak fascynujące archiwalne zdjęcia. To trzeba zobaczyć.