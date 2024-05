Tatry słowackie jak malowane. Fantastyczne widoki z Palenicy w Żegiestowie. Tam góry są na wyciągnięcie ręki Joanna Mrozek

Żegiestów to jedno z najmniejszych uzdrowisk w Polsce, położone w powiecie nowosądeckim, w gminie Muszyna. Mała wieś ma wiele walorów turystycznych a widoki z punktów należących do pasma Jaworzyny Krynickiej są niesamowite. Żegiestów też ma swoją Palenicę, to przysiółek zwany potocznie Górami Milickimi. To miejsce z dala od cywilizacji, z rozległymi łąkami, idąc tą trasą można cały czas podziwiać widok na Tatry słowackie. Widoki są niesamowite.