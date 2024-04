Placki ziemniaczane: klasyczne, chrupiące, z selerem. Najlepsze przepisy naszych Czytelników

Macie ochotę na pyszne placki ziemniaczane? Zobaczcie przepisy!

Placki ziemniaczane to potrawa, która od lat króluje na polskich stołach. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie rodzaje ziemniaków nadają się na placki ziemniaczane. Wybierz ziemniaki typu B. Są to ziemniaki ogólnoużytkowe, najbardziej popularne dzięki swojej uniwersalności. Po ugotowaniu nie rozsypują się, ale łatwo rozgniatają widelcem. Po upieczeniu są kruche na zewnątrz i wilgotne w środku. Nadają się do obiadu, purée, kopytek, babek ziemniaczanych, zup, smażenia.

Zaliczamy do nich m.in. odmiany: