Ziemniak ziemniakowi nierówny. Poznaj kulinarne typy i odmiany ziemniaków: typ A, B, C lub mieszany

Jakie ziemniaki nadają się do pieczenia lub smażenia, a jakie na kluski bądź do sałatki? Podpowiadamy! fot. pixabay

Ziemniak ziemniakowi nierówny! Które ziemniaki nadają się do pieczenia lub smażenia, a które na kluski bądź do sałatki? W wyniku wieloletniego krzyżowania i sztucznej selekcji znane są dziś na świecie tysiące odmian ziemniaka. W Polsce jest ich około stu. Każdą odmianę można zaklasyfikować do odpowiedniego typu ziemniaka. Czym się różni ziemniak typu A od ziemniaka typu B lub C? Zobaczcie nasz poradnik!