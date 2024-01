TOP 12 dań z ziemniaków naszych Czytelników. Oto najlepsze przepisy

TOP 12 dań z ziemniaków naszych Czytelników

Ziemniaki tłuczone, w mundurkach, puree… Placki ziemniaczane, kopytka, zupa ziemniaczana. Wydawałoby się, że ziemniak to potrawa… nudna. Tymczasem z ziemniaków można przyrządzić wyśmienite dania!

Około 1000. Właśnie tyle istnieje odmian ziemniaka na całym świecie. Jest to efekt licznych krzyżowań i sztucznej selekcji. Natomiast w Polsce jest ich około 100. Warto wiedzieć, że każda odmiana znacznie różni się od siebie i że właśnie od dokonania dobrego wyboru zależą losy naszego dania. Dlaczego? A to dlatego, że niezwykle ważna jest skłonność do rozgotowywania się, konsystencja, mączystość czy wilgotność. Ziemniaki podzielono na cztery typy kulinarne, jednak najczęściej spotykane są trzy z nich: