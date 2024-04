Sałatka nicejska, sałatka z fasolką szparagową oraz sałatka z brokułem. Zobacz pomysły na sałatki, które cieszą oko i podniebienie

Macie ochotę na pyszne sałatki? Sałatka nicejska to klasyczny przysmak rodem z Francji. W opinii słynnego kucharza Gordona Ramseya to najlepsza letnia sałatka. Sałatka z fasolką szparagową ucieszy miłośników sezonowych warzyw, a sałatka z brokułami – wszystkich wielbicieli tego przysmaku.

Zieleń na talerzu jest zawsze mile widziana, szczególnie kiedy mamy do dyspozycji świeże warzywa. Któż potrafi przejść obojętnie obok straganów zastawionych plonami pól i ogrodów? Warzywa bardzo dobrze łączą się z jajkiem, dlatego polecamy trzy przepisy na zielono-jajeczne sałatki.

Sałatka z fasolką szparagową [PRZEPIS]

To jedno z najpopularniejszych krajowych warzyw, którym zajadamy się od lata do później jesieni. Jest ona bogatym źródłem witaminy A, kwasu foliowego, a także witaminy C i K oraz witamin z grupy B. W warzywniakach kupić można dwie odmiany: zieloną i żółtą. Sałatka z fasolką szparagową. Fot. materiały prasowe Składniki na sałatkę: 15 dag fasolki szparagowej zielonej lub żółtej

2 jaja Fermy Drobiu Jokiel rozmiar M lub L

1 mała czerwona cebula

2 pomidory

1 ziemniak

kilka kropli oliwy

nać pietruszki

sól i pieprz do smaku

Wykonanie

Fasolkę oczyszczamy wykrawając ogonki, a następnie wrzucamy do osolonego wrzątku i gotujemy na półmiękko. Jaja gotujemy na twardo, obieramy ze skorupki i bardzo drobno kroimy. To samo robimy z cebulą i ugotowanym ziemniakiem. Wszystko mieszamy. Następnie myjemy pomidory, każdego kroimy na osiem części i dorzucamy do sałatki. Dodajemy kilka kropli oliwy, doprawiamy solą, pieprzem i posypujemy natką pietruszki.

Sałatka nicejska [PRZEPIS]

To klasyczny przysmak rodem z Francji. W opinii słynnego kucharza Gordona Ramseya to najlepsza letnia sałatka. Sałatka nicejska. Fot. materiały prasowe Składniki 1 główkę sałaty rzymskiej lub mieszanka sałat

500 g ziemniaków

250 g fasolki szparagowej

20 dag tuńczyka z puszki

2 jaja Fermy Drobiu Jokiel rozmiar M lub L

150 g pomidorów lub pomidorków typu cherry

4 łyżki czarnych oliwek

1 cebula

1 łyżka octu winnego

4 łyżki oliwy

1 łyżka musztardy Dijon lub francuskiej

zioła prowansalskie, sól, pieprz

Wykonanie

Młode ziemniaki gotujemy w mundurkach. Fasolkę gotujemy i kroimy na kawałki. Sałatę myjemy pod bieżącą wodą. Cebulę obieramy i kroimy na cienkie talarki, a każdego pomidora na osiem kawałków lub pomidorki na pół. Układamy na dnie miski liście sałaty, rozdrobnione warzywa i kawałki tuńczyka. Jajka gotujemy na twardo, obieramy ze skorupki, kroimy i kładziemy na wierzchu. Następnie przygotowujemy sos, mieszając ocet winny z oliwą, musztardą, szczyptą ziół prowansalskich, pieprzem i solą. Sałatkę skrapiamy gotowym sosem i dekorujemy oliwkami.

Sałatka z brokułami [PRZEPIS]

To warzywo w pełni już zdobyło nasze stoły. Podobno pochodzi z Cypru, a uprawiane było już w starożytnej Grecji i Rzymie. Posiada właściwości przeciwnowotworowe, jego jedzenie korzystnie wpływa na przewód pokarmowy. Brokuł to warzywo niskoskrobiowe i niskokaloryczne. Dostarcza dość dużej ilości błonnika pokarmowego oraz znaczącej ilości potasu, kwasu foliowego, witaminy A i C. Sałatka z brokułami. Fot. materiały prasowe Składniki 1 brokuł

4 pomidory

6 jaj rozmiar M lub L Fermy Drobiu Jokiel

1 mały słoik majonezu

1 mały jogurt naturalny

1 łyżka keczupu

2 łyżki oliwy z oliwek

1 pęczek szczypiorku

1 łyżka soku z cytryny

sól i pieprz do smaku

Wykonanie

Brokuły oczyszczamy i gotujemy w osolonej wodzie z dodatkiem soku z cytryny i oliwy. Po ostudzeniu dzielimy na różyczki. Pomidory sparzamy, zdejmujemy skórkę i kroimy w ćwiartki. Jaja gotujemy na twardo, obieramy ze skorupki i kroimy na ćwiartki. Szczypiorek drobno siekamy. Wszystkie składniki łączymy. Majonez mieszamy z jogurtem i keczupem. Mieszamy razem i doprawiamy do smaku.

Jak przygotować idealne jaja na twardo do sałatki?

- Jaja najlepiej wyjąć z lodówki trochę wcześniej, aby miały temperaturę pokojową – radzi Tomasz Jokiel, ekspert marki Fermy Drobiu Jokiel. – Zalewamy je zimną wodą i ustawiamy palnik na taką moc, aby woda delikatnie się gotowała, ale nie bulgotała nadmiernie. Czas gotowania zależy przede wszystkim od wielkości jajka. Można przyjąć, że jaja w rozmiarze S gotujemy przez około 8 minut od chwili, gdy woda zacznie wrzeć, rozmiar M potrzebuje ok. 9 minut, a rozmiar L do 10 minut. Pamiętajmy, żeby jajek nie gotować zbyt długo, ponieważ wokół żółtka może pojawić się ciemna obwódka. Po ugotowaniu jaja schładzamy. Nie czekamy jednak z ich obieraniem do całkowitego wystudzenia, ponieważ zimne jajka gorzej się obierają.

Zobacz też przepisy na inne sałatki:

Wideo Śmieciowe jedzenie zabiera pamięć