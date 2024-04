Ciasta z rabarbarem, którym trudno się oprzeć. Zobacz przepisy na wyjątkowe wypieki

Ciasto z rabarbarem, powidłami i kruszonką [PRZEPIS]

Składniki na krem:

8 długich łodyżek rabarbaru obranego ze skórki

około 0,5 kg mrożonych truskawek

1,5 szklanki cukru kryształu

2 galaretki truskawkowe

1 kubek (330 g) śmietany 30%

1 opakowanie śmietanfixu

Składniki na galaretkę

0.5l syropu z odcedzonych truskawek i rabarbaru (jeśli jest mniej dolać troszkę wody)

1 galaretka poziomkowa lub truskawkowa

Wykonanie:

Biszkopt: Białka oddzielamy od żółtek. Ubijamy ze szczyptą soli na sztywno. Dodajemy stopniowo cukier i żółtka. Do ubitej masy jajecznej dodajemy przesiane przez siteczko mąki oraz proszek do pieczenia. Mieszamy delikatnie drewnianą łyżką. Połowę masy odlewamy, a do pozostałej dodajemy łyżkę kakaa i ponownie mieszamy. Dno tortownicy smarujemy tłuszczem i posypujemy bułką tartą. Biszkopt nalewamy na przemian zaczynając od środka. Raz ciemny- raz jasny aż do całkowitego rozlania. Wkładamy do nagrzanego do 190 stopni piekarnika i pieczemy do suchego patyczka, ok. 30 minut.

Upieczony wykładamy do góry dnem, zniknie nam wtedy wybrzuszenie powstałe w trakcie pieczenia. Przestudzony przekrawamy na pół.

Obrany rabarbar kroimy na 1 cm kawałki, dodajemy mrożone truskawki. Całość zasypujemy cukrem i odstawiamy na 15 minut. Po tym czasie, kiedy owoce puszczą trochę soku, stawiamy na małym ogniu i mieszamy co jakiś czas aż do zagotowania. Gotujemy około 3 minut. Owoce przecedzamy przez sitko, a nadmiar syropu wytworzonego w trakcie gotowania pozostawiamy do późniejszego wykorzystania. Do odcedzonych owoców dodajemy dwie galaretki truskawkowe i energicznie mieszamy aż się rozpuszczą. Pozostawiamy do wystygnięcia.

Śmietankę 30% ubijamy z dodatkiem śmietanfixu. Do sztywnej dodajemy po odrobinie przestudzony mus owocowy. Delikatnie łączymy całość. Krem wstawiamy na chwilkę do lodówki pilnując, by nie stężał, bo ciężko będzie go rozsmarować.

Pierwszą część biszkoptu wkładamy z powrotem do tortownicy. Wylewamy połowę kremu, przykrywamy drugim biszkoptem i resztą masy.

Pozostawiony wcześniej syrop z owoców stawiamy na małym ogniu. Powinno go być ok 0.5l - jeśli jest mniej dolewamy wody. Gotujemy, wsypujemy galaretkę poziomkową lub truskawkową i mieszamy, by proszek całkowicie się rozpuścił. Odstawiamy do wystudzenia, a następnie polewamy wierzch torcika. Ciasto najlepiej schłodzić około 3 godzin w lodówce.

Jeśli ciasto jest dla nas za kwaśne możemy śmiało na wierzch galaretki dać kleksy bitej śmietany.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”