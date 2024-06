Letnie ciasta z borówkami. Te desery z jagodami Was zaskoczą [PRZEPISY]

Ciasta z borówkami (jagodami) to prawdziwy smak lata! Zobaczcie przepisy naszych Czytelników na ciasta z borówkami, które Was zachwycą. Wśród nich niebanalna „Smerfetka”, szybkie drożdżowe z jagodami i „leśny romans” z borówkami.

Czas na jagody! Zobaczcie przepisy na pyszne ciasta z borówkami w roli głównej:

Szybkie ciasto drożdżowe z jagodami

Ciasto biszkoptowe z pianką i borówkami, czyli "Smerfetka"

Jogurtowiec porzeczkowo-borówkowy

Ciasto biszkoptowe z kremem porzeczkowym i borówkową galaretką „Leśny romans”

Sernik z borówkami na zimno

Szybkie ciasto drożdżowe z jagodami (borówkami) i lukrem [PRZEPIS]

Szybkie ciasto drożdżowe z jagodami (borówkami) i lukrem. Fot. Agnieszka Sznajder Składniki na dwie średniej wielkości blaszki 85 dag mąki pszennej

7 dag świeżych drożdży

8 łyżek cukru

2 łyżki miodu

szczypta soli

1 szklanka mleka

4 jajka

12 dag roztopionego ciepłego masła Dodatkowo: 1/2 kg borówek (jagód)

8 dag roztopionego masła

8 łyżek cukru kryształu Lukier: 15-20 dag cukru pudru

4-5 łyżek wody lub soku z cytryny

Wykonanie

Drożdże rozpuścić w ciepłym mleku, dodać łyżeczkę cukru i zostawić na 15 minut. Mąkę, sól, masło i zaczyn drożdżowy wymieszać, dodać roztrzepane jajka połączone z cukrem. Zagnieść ciasto i pozostawić do wyrośnięcia w szczelnie zakrytej misce folią. Roztopionym masłem z cukrem wysmarować całą powierzchnię ciasta, a następnie wsypać równomiernie jagody. Ciasto zawinąć wzdłuż dłuższego boku jak na roladę, pokroić na ok. 2 cm plastry i ułożyć na foremkach wyłożonych papierem do pieczenia w małych odstępach. Formę zostawić na około 30 minut by ciasto urosło, a następnie włożyć do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i piec około 35 minut, aż się zarumieni.

Z cukru pudru i wody utrzeć lekko lejący lukier i polać wystudzone ciasto.

Przepis Agnieszki Sznajder, autorki bloga "Apetyczna babeczka”

Ciasto biszkoptowe z pianką i borówkami, czyli "Smerfetka" [PRZEPIS]

Ciasto biszkoptowe z pianką i borówkami, czyli "Smerfetka". Fot. Katarzyna Jaworek Składniki (na tortownicę o średnicy 24 cm):

Biszkopt:

2 jajka

1/3 szklanki cukru

3 łyżki oleju

2/3 szklanki mąki

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1/2 łyżki octu

szczypta soli Pianka: 300 ml śmietany 36%

2 opakowania galaretki niebieskiej Dodatkowo: 150 g borówek amerykańskich,

2 opakowania galaretki niebieskiej

niebieska posypka do dekoracji Wykonanie:

1. Biszkopt: Żółtka oddzielić od białek. Białka razem ze szczyptą soli ubić na sztywną pianę. Nie przerywając ubijania dodawać cukier oraz żółtka. Następnie stopniowo dodawać olej, mąkę, ocet oraz proszek do pieczenia. Ciasto przełożyć do wyłożonej papierem do pieczenia tortownicy o średnicy 24 cm. Piec 25 minut w temperaturze 180 stopni.

2. Pianka: Dwie niebieskie galaretki rozpuścić w 1,5 szklanki wrzącej wody. Przestudzić. Schłodzoną śmietanę ubić na sztywno. Do śmietany dodać tężejącą galaretkę. Wszystko razem zmiksować. Masę wyłożyć na upieczony biszkopt. Wyrównać i odstawić do stężenia.

3. Na stężonej piance ułożyć borówki amerykańskie. Pozostałe dwie galaretki rozpuścić w 3 szklankach wrzątku. Odstawić do przestudzenia. Tężejącą galaretką zalać borówki na cieście. Wierzch ciasta posypać niebieską posypką. Gotowe ciasto wstawić na 2 godziny do lodówki.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Jogurtowiec porzeczkowo-borówkowy [PRZEPIS]

Jogurtowiec porzeczkowo-borówkowy. Fot. Joanna Tokarz Składniki na blaszkę 24x24 cm

ok. 12 herbatników kakaowych

2 duże kubki jogurtu naturalnego

6 łyżek cukru pudru

200 g porzeczek czerwonych

200 g borówki amerykańskiej

1 galaretka malinowa

1 galaretka leśna lub jagodowa

1 galaretka cytrynowa

1 opakowanie delicji o smaku wiśniowym

6 łyżek żelatyny

140 ml gorącej wody

Wykonanie

Formę wyłożyć folią spożywczą i ułożyć obok siebie warstwę herbatników. Owoce umyć i osuszamy. Podzielić na 2 części, przy czym jedna mniejsza od drugiej - na wierzch ciasta. W osobnych kubeczkach zmiksować większą część porzeczek i borówek. Do dwóch szklanek wlać po około 70 ml gorącej wody i dodać po 3 łyżki żelatyny i galaretkę - do jednej części malinową, do drugiej jagodową. Dobrze wymieszać, by pozbyć się grudek. Jeśli mamy z tym problem, wstawić kubek do miski z gorącą wodą i wymieszać do całkowitego rozpuszczenia.

Każdy jogurt zmiksować z 3 łyżkami cukru pudru. Do jednego dodać zblendowane borówki i żelatynę z galaretką jagodową, a do drugiego porzeczki i przestudzoną żelatynę z galaretką malinową. Warstwę borówkową przelać na herbatniki i ułożyć delicje, powoli zalać częścią porzeczkową. Wierzch ozdobić owocami i zalać rozpuszczoną i przestudzoną galaretką cytrynową. Ciasto wstawić na kilka godzin do lodówki, by dobrze stężało.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Ciasto biszkoptowe z kremem porzeczkowym i borówkową galaretką „Leśny romans” [PRZEPIS]

Ciasto biszkoptowe z kremem porzeczkowym i borówkową galaretką „Leśny romans”. Fot. Joanna Tokarz Składniki na blaszkę kwadratową o boku 24 cm

Biszkopt:

4 jajka

1 szklanka cukru kryształu

4 łyżki mąki ziemniaczanej

4 łyżki mąki krupczatki

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia Masa porzeczkowa: 250 ml śmietanki 30%

200 g cukru pudru

300 g czerwonych porzeczek

1 galaretka truskawkowa (chyba że ktoś gdzieś znajdzie porzeczkową, lub inną zbliżoną kolorem)

Galaretka borówkowa: 300 g borówek leśnych

3 łyżki cukru kryształu

1 galaretka jagodowa Dodatkowo: 150 g borówek leśnych

2 opakowania ciastek jagodowych (na wzór delicji)

100 g białych mlecznych draży Wykonanie

Biszkopt: Białka oddzielamy od żółtek i ubijamy ze szczyptą soli. Do sztywnej piany dodajemy stopniowo cukier oraz po jednym żółtku. Następnie łączymy z przesianymi mąkami oraz proszkiem do pieczenia za pomocą drewnianej łyżki (najlepiej). Przelewamy do natłuszczonej i wysypanej bułką tartą formy i pieczemy w nagrzanym do 180 stopni piekarniku około 30 minut (do suchego patyczka). Przestudzony kroimy na dwie części.

Krem porzeczkowy: Schłodzoną śmietankę ubijamy na sztywno, dodajemy cukier puder. Umyte i osuszone porzeczki blendujemy i dodajemy stopniowo do masy. Galaretkę truskawkową rozpuszczamy w 1/2 szklanki wrzącej wody i dodajemy zimną do masy. Mieszamy, schładzamy w lodówce około 45minut, po czym przelewamy na pierwszą część biszkoptu. Posypujemy drażami mlecznymi. Przykrywamy drugim blatem.

Galaretka borówkowa. Borówki blendujemy, przekładamy do garnka i dolewamy 1/3 szklanki wody. Do gotujących się borówek wsypujemy galaretkę jagodową i mieszamy do rozpuszczenia. 1/3 chłodnej galaretki wylewamy na drugi blat biszkoptowy. Układamy ciastka - jedno obok drugiego i zalewamy pozostałą częścią galaretki. Posypujemy borówkami, schładzamy.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Sernik z borówkami na zimno [PRZEPIS]

Sernik z borówkami na zimno. Fot. Sylwia Ładyga Składniki: serek homogenizowany waniliowy (250 g)

galaretka o smaku owoców leśnych

150 g borówek

2 łyżki cukru

Składniki na sos: 2 łyżki borówek

1 łyżka wody

1 łyżka cukru Wykonanie:

Galaretkę rozpuścić w 400 ml wody. Dodać cukier do smaku, odstawić do ostudzenia. Kiedy będzie już zimna (ale cały czas płynna ) podzielić ją na 2 części.

Jedną dokładnie wymieszać z serkiem i dodać 3/4 owoców, ponownie wymieszać.

Całość przełożyć do miseczki (u mnie taka na zupę , wyłożona folią spożywczą ).

Wyrównać powierzchnię serniczka i wstawić do lodówki.

Do drugiej części galaretki wsypać pozostałą część owoców, wymieszać.

Kiedy sernik w lodówce się zetnie, wylewamy na niego galaretkę z owocami. Schłodzić w lodówce około 2-3 godzin. Po tym czasie możemy przystąpić do wyciągania sernika i dekoracji z galaretki borówkowej i borówek.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

