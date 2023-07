Obiady na lato. 15 pomysłów na wakacyjne dania dla całej rodziny [PRZEPISY]

Co na letni, wakacyjny obiad? Młode ziemniaki z koperkiem popijane kefirem, pierogi z truskawkami, knedle ze śliwkami… Kto z nas nie pamięta pysznych letnich obiadów u babci, które smakowały nieziemsko. Jeżeli znudziły Ci się schabowe, gulasze i ciężkie żurki – zobacz co można przygotować na letni obiad z sezonowych warzyw i owoców. Zebraliśmy dla Was propozycje naszych Czytelników na TOP 15 letnich obiadów.

Lato to czas, kiedy na naszych stolach nie może zabraknąć dań z sezonowych warzyw i owoców. Aromatyczna zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów, zupa z cukinii, placki z cukinii, knedle z morelami lub śliwkami, naleśniki z brzoskwiniami… Co za bogactwo smaków! Zobaczcie co można przygotować na letni obiad.

Poniżej znajdziecie przepisy na pyszne letnie obiady:

Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów [PRZEPIS]

Zupa pomidorowa ze świeżych pomidorów. Fot. 123 RF Składniki 6 dużych pomidorów malinowych

ok. 3 litry wywaru mięsno-warzywnego

sól

szklanka śmietany ukwaszonej

3 jajka

5 łyżek mąki

masło do smażenia

Wykonanie

Przygotować wywar mięsno-warzywny. Pomidory pokroić, przesmażyć na maśle, przetrzeć przez sito i dodać do świeżo ugotowanego wywaru. Doprawić do smaku solą. Zrobić lane ciasto – utrzeć w garnuszku razem jajka i mąkę. Ciasto lać cienkim strumyczkiem do gotującej się zupy.

Dodać śmietanę roztrzepaną z odrobiną soli, posypać natką pietruszki.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie

Aromatyczna zupa-krem z cukinii z grzankami [PRZEPIS]

Aromatyczna zupa-krem z cukinii z grzankami. Fot. Stanisław Romek Składniki cebula

ząbek czosnku

łyżka masła

cukinia ok. 700 g

por

marchewka

pietruszka

duży ziemniak

pieprz, sól

0,5 l wody

2 kromki chleba

łyżka oliwy

Wykonanie

W większym rondelku rozpuścić masło i wrzucić pokrojoną w piórka cebulę. Gdy cebula się zeszkli, dodać drobno posiekany czosnek i za chwilę umytą, pokrojoną w kostkę cukinię. Wszystko razem wymieszać i dusić do miękkości. Przyprawić solą i pieprzem. Jak jest gotowe, zmiksować blenderem, ale zostawić kilka kostek cukinii do dekoracji. Warzywa (por, marchewka, pietruszka, ziemniak) obrać, pokroić, przyprawić i dusić do miękkości. Miękkie zblendować. Do zmiksowanej cukinii dodawać stopniowo zmiksowane warzywa i kosztować, sprawdzając, czy smak nam odpowiada. Można do cukinii dodać całą porcję zmiksowanych warzyw i jeszcze trochę doprawić. Krem z cukinii gotowy, ale dla smaczku można go podać razem z grzankami własnej roboty.

Rozgrzać patelnię i wrzucić na nią pokrojony w kostkę chleb, polać oliwą, dodać odrobinę soli i pieprzu. Grzanki cały czas mieszać, żeby się nie przypaliły. Gotowe grzanki położyć na krem.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków

Krem selerowy z kaszą jaglaną i jabłkiem [PRZEPIS]

Krem selerowy z kaszą jaglaną i jabłkiem. Fot. Andżelika Knop Składniki 2 średnie selery

2 jabłka

80 g (waga przed ugotowaniem) ugotowanej kaszy jaglanej

1,5 l bulionu warzywnego

cebula

2 ząbki czosnku

2 łyżki jogurtu greckiego (opcjonalnie)

szczypta soli

szczypta pieprzu

łyżeczka oleju kokosowego

Wykonanie

Selery i jabłka obrać, pokroić na mniejsze kawałki i podpiec około 5 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni. Cebulę pokroić w piórka, czosnek drobno posiekać. W garnku rozpuścić olej kokosowy, podsmażyć na nim cebulę i czosnek, następnie dodać selera i jabłko oraz bulion. Całość gotować jeszcze około 10 minut na wolnym ogniu. Gdy seler będzie już miękki, wyłączyć ogień, dodać kaszę jaglaną, jogurt grecki oraz sól i pieprz. Całość zmiksować dokładnie. Podawać z ulubionymi dodatkami.

Przepis Andżeliki Knop

Chłodnik z selera naciowego i brokuła [PRZEPIS]

Chłodnik z selera naciowego i brokuła. Fot. 123 RF Składniki 500 g selera naciowego

300 g brokułów

2 jabłka

2 litry wywaru warzywnego

sól, pieprz do smaku

listki mięty do dekoracji, kilka plasterków ogórka

Wykonanie

Seler naciowy i brokuły oczyścić i pokroić na mniejsze kawałki. Cebulę w piórka, a jabłko w kostkę. Wszystkie składniki podsmażyć na patelni, następnie zalać wywarem i gotować do miękkości.

Wlać śmietanę i zblendować całość, doprawiając według uznania solą i pieprzem.

Podawać na zimno w towarzystwie listków mięty i plasterków ogórka

Przepis Janiny Czai

Klasyczne pierogi z truskawkami [PRZEPIS]

Klasyczne pierogi z truskawkami. Fot. archiwum Składniki na ciasto 1/2 kg mąki zamojskiej

3 łyżki śmietany kwaśnej 18 proc.

2 jajka

wrzątek

szczypta soli Dodatkowo 1/2 kg truskawek

1 szklanki śmietany 18 proc. (kwaśnej)

2 cukry wanilinowe Wykonanie pierogów z truskawkami

Mąkę przesiać na stolnicę, wbić jajka i dodać śmietanę. Zarobić ciasto nożem do połączonych składników, dodać wrzątek. Całe ciasto wyrobić do gładkości aż zrobi się elastyczne (jeżeli jest zbyt suche można dodać śmietany).

Ciasto rozwałkować cienko, nałożyć owoce i skleić.

Ugotowane pierogi można polać sosem ze śmietany i cukru wanilinowego.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej

Knedle ziemniaczane z morelami lub śliwkami [PRZEPIS]

Knedle ziemniaczane z morelami lub śliwkami. Fot. KGW z Konaszówki Składniki 1 kg ziemniaków

szklanka mąki pszennej

szklanka maki ziemniaczanej

2 jajka

1/2 kg małych moreli (lub śliwek)

20 kostek cukru

szklanka śmietany

cukier waniliowy (16 g)

3 łyżeczki cukru kryształu

cynamon do posypania

Wykonanie

Owoce umyć, osączyć, naciąć do połowy, usunąć pestki, a w ich miejsce włożyć po kostce cukru, „zamknąć” owoc. Jeśli nie mamy cukru w kostkach, możemy użyć zwykłego wsypując po ok. 1/2 łyżeczki do każdej moreli/śliwki. Zimne ziemniaki przeciśnięte przez praskę przełożyć do miski, wbić jajka i wyrobić ciasto dosypując mąkę. Ciasto powinno być zwarte, elastyczne, może się lepić, ale to nie przeszkadza.

Podzielić. Każdą część rozpłaszczyć na dłoni i na środku położyć owoc, dokładnie zlepić brzegi formując kulę. Knedle kłaść na osolony wrzątek (w dwóch turach, nie wszystkie na raz), po zagotowaniu wody zmniejszyć nieco ogień (woda ma lekko wrzeć) i gotować ok. 8-10 minut.

Podawać ze śmietaną wymieszaną z cukrem waniliowym i cukrem kryształem. Można posypać cynamonem. Można też polać knedle roztopionym masłem z bułką tartą.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki

Naleśniki ze brzoskwiniami zapiekane z bezą [PRZEPIS]

Naleśniki ze brzoskwiniami zapiekane z bezą. Fot. KGW z Konaszówki Składniki na ciasto naleśnikowe

200 g maki pszennej

3 jajka

500 ml mleka

szczypta soli

olej do smażenia Składniki na nadzienie 1/2 kg brzoskwiń

4 łyżki cukru

1 cukier waniliowy

1/3 szklanki wody

2 łyżki masła Składniki na bezę 3 białka

szczypta soli

kilka kropli soku z cytryny

4 łyżki cukru Wykonanie

Cisto naleśnikowe: wymieszać wszystkie składniki na ciasto naleśnikowe, aż masa będzie gładka. Naleśniki smażyć na dobrze rozgrzanej patelni.

Brzoskwinie umyć, osuszyć, przekroić na ćwiartki i wypestkować. Włożyć do garnka, dodać cukier, cukier waniliowy, wlać wodę. Zagotować, mieszając od czasu do czasu. Gotować jeszcze przez około 3 minuty, aż brzoskwinie puszczą sok i zmiękną. Odcedzić na sicie. Pozostały sok brzoskwiniowy zredukować, gotując go przez około 5 minut, lub do czasu aż będzie odpowiednio gęsty. Brzoskwiniami przełożyć naleśniki, złożyć je w trójkąty i ułożyć na blaszce. Piekarnik nagrzać do 200 stopni.

Beza: białka ubić z solą i sokiem z cytryny na sztywną pianę. Pod koniec ubijania dodawać po jednej łyżce cukier, wciąż ubijając. Ubijać jeszcze, aż piana będzie lśniąca. Nałożyć bezę na naleśniki i wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec przez około 12-15 minut, aż beza będzie lekko zrumieniona.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki

Naleśniki czekoladowe z kremem mascarpone i borówkami [PRZEPIS]

Naleśniki czekoladowe z kremem mascarpone i borówkami. Fot. archiwum Składniki 700 ml mleka czekoladowego OSM Piątnica

2 jajka

2 szklanki mąki pszennej

500 ml śmietany słodkiej 36%

3 łyżki cukru pudru

250 g serka mascarpone

1 szklanka świeżych borówek

olej rzepakowy do smażenia

Wykonanie

Do mleka czekoladowego dodać jajko, mąkę i szczyptę soli. Całość dokładnie wymieszać rózgą tak, żeby nie było grudek. Usmażyć na patelni naleśniki, smarując za każdym razem rozgrzaną patelnię olejem.

Schłodzoną śmietankę ubić z cukrem pudrem na sztywno, następnie dodać serek mascarpone i wymieszać. Tak przygotowany krem wyłożyć na naleśniki, posypać jagodami i złożyć w kopertę lub rulon.

Przepis Roberta Muzyczki

Kluski kładzione z jabłkiem, gruszką i cynamonem [PRZEPIS]

Kluski kładzione z jabłkiem, gruszką i cynamonem. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki 1 jajko

1,5 szklanki mąki

3-4 łyżki wody

1 gruszka

1 jabłko

70 g masła

1/2 łyżeczki cynamonu

1/2 łyżki cukru

sól

Wykonanie

Jajko dokładnie wymieszać z wodą i mąką. Ciasto powinno być gęste i bez grudek. Jabłko oraz gruszkę obrać i pokroić w kostkę. Dodać do ciasta. Wymieszać.

Na gotującą się, osoloną wodę wrzucać łyżką niewielkie porcje ciasta. Gotować 5 minut. Odcedzić i wyłożyć na talerz. Kluski posypać cukrem.

Masło przełożyć do garnuszka i zarumienić. Wymieszać z cynamonem. Masełkiem polać kluski.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Zapiekanka ryżowo-śliwkowa [PRZEPIS]

Zapiekanka ryżowo-śliwkowa. Fot. Dorota Wójcicka Składniki dla 2 osób: 100 g surowego ryżu

1 jajko

1 zaokrąglona łyżka cukru

100 g śliwek węgierek Wykonanie

Ryż ugotować, ostudzić.

Do miski wbić jajko, wsypać cukier, rozbić widelcem. dodać zimny ryż, wymieszać.

Śliwki pokroić w duże paski, wsypać do ryżu, wymieszać.

Przełożyć do 2 dużych kokilek.

Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200C, piec ok. 20 minut.

Po wierzchu można polać słodką śmietanką.

Przepis Doroty Wójcickiej, autorki bloga "Daktyle w czekoladzie"

Kokosowe naleśniki z musem malinowym i czekoladą [PRZEPIS]

Kokosowe naleśniki z musem malinowym i czekoladą. Fot. Sylwia Ładyga Składniki na naleśniki

1 szklanka mąki pszennej

1 jajko

ok. 200 ml mleka

szczypta soli

1 łyżeczka proszku do pieczenia

30 ml oleju rzepakowego

4 łyżki wiórków kokosowych Dodatkowo ok. 30 dag malin

4 łyżki cukru pudru

100 ml polewy czekoladowej Wykonanie

Składniki na naleśniki mieszamy. Do ciasta naleśnikowego dodajemy wiórki kokosowe.

Na dużej patelni smażymy cienkie naleśniki.

Na odrobinie oliwy przesmażamy maliny (rozgniatając na mus) i mieszamy z cukrem pudrem.

Na sam środek naleśników nakładamy czubatą (albo i dwie) łyżki musu i związujemy (u mnie sznurkiem) w sakiewki.

Polewamy roztopioną czekoladą. Dekorujemy wiórkami.

Jeśli chcemy uzyskać bardziej chrupiącą skórkę naleśników, możemy włożyć je na kilka minut do gorącego piekarnika.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

Młoda kapusta z koperkiem na zasmażce [PRZEPIS]

Młoda kapusta z koperkiem na zasmażce. Fot. Agnieszka Sznajder Składniki: 1 główka młodej kapusty

1 pęczek koperku

3 łyżki octu

sól

pieprz Zasmażka: 3 łyżki smalcu lub masła

2 łyżki mąki Dodatkowo: 2 kg młodych ziemniaków

kefir lub zsiadłe mleko

Wykonanie

Kapustę obrać z wierzchnich, najbardziej zielonych liści, drobno pokroić całą główkę, zalać do 1/2 wysokości i gotować z pokrojonym koperkiem i solą. Gdy kapusta zmięknie, czyli po około 20-25 minutach dodać ocet i pieprz.

Na patelni roztopić masło lub smalec, dodać mąkę, zrobić złotą zasmażkę. Zasmażkę dodać do kapusty energicznie mieszając, całość doprawić do smaku.

Podawać z kefirem i ziemniaki.

Przepis Agnieszki Sznajder, autorki bloga "Apetyczna babeczka"

Bigos z młodej kapusty z boczkiem i papryką [PRZEPIS]

Bigos z młodej kapusty z boczkiem i papryką. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki: 1 główka młodej kapusty

1 papryka czerwona

1 cebula

200 g kiełbasy cienkiej

200 g boczku wędzonego

2 liście laurowe

4 ziarna ziela angielskiego

1/2 łyżki papryki słodkiej mielonej

1/2 pęczka koperku

50 g masła

oliwa

sól

pieprz

Wykonanie:

Kapustę drobno pokroić. Przełożyć do garnka, zalać wodą i posolić. Kapustę gotować około 5 minut, następnie wodę odcedzić. Na dno garnka z kapustą wrzucić masło oraz pokrojoną w kostkę cebulę. Smażyć około 5 minut.

Następnie kapustę zalać wodą (tak by była zanurzona). Dodać liście laurowe, ziele angielskie, paprykę mieloną oraz posiekany koperek. Gotować na małym ogniu około 10 minut.

Paprykę oczyścić z gniazd nasiennych i pokroić w kostkę. Kiełbasę pokroić w plasterki. Boczek pokroić w kostkę. Boczek i kiełbasę podsmażyć na rumiano na oliwie. Wędliny razem z papryką dodać do kapusty. Gotować około 15 minut. Bigos doprawić do smaku solą oraz pieprzem.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „W tradycyjnej kuchni Kasi”

Leczo tradycyjne od Koła Gospodyń Wiejskich[PRZEPIS]

Leczo tradycyjne od Koła Gospodyń Wiejskich. Fot. KGW z Konaszówki Składniki 3 cebule

2 papryki czerwone

1 papryka zielona

1 papryka żółta

olej lub oliwa do smażenia

0,50 kg kiełbasy

60 dag pomidorów krojonych bez skórki

1 łyżka koncentratu pomidorowego

2 ząbki czosnku

2 łyżki pikantnego keczupu

1 łyżka czerwonej słodkiej papryki

sól i pieprz do smaku

Wykonanie

Cebulę pokroić w piórka i zeszklić na oliwie lub oleju.

Paprykę oczyścić z gniazd nasiennych, pokroić w niezbyt cienkie paski, wrzucić do garnka o grubym dnie lub brytfanki, dolać odrobinę wody i dusić pod przykryciem.

Kiedy cebula się zeszkli, dodać ją do duszonej papryki, wymieszać całość i kontynuować duszenie.

Kiełbasę pokroić drobno, podsmażyć na patelni pozostawionej po smażeniu cebuli, dodać do garnka z warzywami.

Dusić całość, aż papryka zupełnie zmięknie i smaki się dobrze wymieszają (ok. 20 minut).Pomidory naciąć na krzyż, zanurzyć na cedzaku na minutę do wrzącej wody, obrać ze skórki, pokroić na ćwiartki.

Do lecza dodać pomidory, koncentrat pomidorowy i keczup. Doprawić czosnkiem i papryką w proszku. Dusić jeszcze 10 minut i na koniec doprawić solą i pieprzem. Można też doprawić ostrą papryką.

Uwaga: im dłużej leczo się dusi tym jest smaczniejsze, dlatego najlepiej nie spieszyć się i dusić je długo na małym ogniu. Odgrzewane jest wyśmienite!

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki

Placki z cukinii [PRZEPIS]

Placki z cukinii. Fot. KGW z Białki Składniki 2 młode nieduże cukinie

2 jajka

1/2 szklanki bułki tartej

1/2 łyżeczki soli

świeżo zmielony czarny pieprz

olej do smażenia



Wykonanie

Cukinię umyć i zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Odstawić, żeby puściła sok. Odcisnąć sok. Dodać do cukinii jajka, bułkę tartą, sól i pieprz do smaku. Wymieszać i piec na rumiano.

Są pyszne z sosem kurkowym ze śmietaną.

Przepis Koła Gospodyń w Białce

