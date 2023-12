Gęste i pożywne zupy, które nasycą każdego. Przygotujesz je w okamgnieniu. Zobacz przepisy naszych Czytelników

Gęste, pożywne zupy. Zobacz przepisy Czytelników Gazety Krakowskiej:

Pamiętajmy też, że najbardziej wartościowa zupa to... każda składająca się z krótko gotujących się warzyw, na prawdziwym wywarze z mięsa lub jarskim, bez sztucznych kostek, z naturalnym ryżem, pełnoziarnistym makaronem bądź kaszą, posypana zieleniną.

Nasze babcie większość zup zaprawiały tłustymi śmietanami, zasmażkami, dodawały rozgotowany wręcz makaron, a z warzyw, po kilkugodzinnym gotowaniu, nie zostawało w zasadzie nic wartościowego. Takie zupy za bardzo nie służą naszemu zdrowiu, raczej zapychają. W dodatku nastąpiła era dodawania do wszystkiego kostek rosołowych i podobnych „przypraw”, co jest już kolejną porcją chemii, nie przez każdego dobrze tolerowaną. Obecnie gotuje się więcej lżejszych zup czy warzywnych kremów. Większość z nas rozumie już co to znaczy makaron al dente, stosuje jogurt zamiast śmietany, czy kaszę jaglaną dla urozmaicenia – zamiast ziemniaków. Takie propozycje są jak najbardziej w porządku.