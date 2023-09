Zupa gulaszowa – przepisy naszych Czytelników. Zupa z wołowiny, z wieprzowiny oraz ostra węgierska zupa gulaszowa

Zupa gulaszowa: łatwa w przygotowaniu, niezwykle sycąca i bardzo pyszna! Jest wiele przepisów na zupę gulaszową, jednak jej podstawą jest mięso (wołowe lub wieprzowe), cebula i przyprawy: liść laurowy, ziele angielskie i papryka. Można do niej dodać ziemniaki, kluseczki czy… pulpety. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników.

Popularna zupa gulaszowa pochodzi z Węgier. W wielkim kotle na świeżym powietrzu przygotowywali ją pasterze. Podstawą było mięso, cebula i papryka: ostra i słodka. Dziś istnieje wiele wariacji zupy gulaszowej. Najważniejsze, że ta sycąca potrawa jest łatwa w przygotowaniu i „robi się” właściwie sama. Zobaczcie propozycje naszych Czytelników na pyszne zupy gulaszowe. Zupa gulaszowa z mięsa wołowego i wieprzowego z dodatkiem boczku, papryki i ziemniaków. fot. pixabay

Zupa gulaszowa z mięsa wołowego i wieprzowego z dodatkiem boczku, papryki i ziemniaków [PRZEPIS]

Składniki 300 g mięsa wołowego

300 g mięsa wieprzowego

20 g boczku wędzonego

2 cebule

2 papryki czerwone

2 papryki żółte

1/2 papryczki chili lub płaska łyżeczka chili w proszku

3 ziemniaczki

2 marchewki

2 szklanki soku pomidorowego lub szklanka przecieru pomidorowy

1 litr bulionu z kurczaka

3-5 łyżki kwaśnej śmietany (opcjonalnie)

1 łyżka oliwy

Przyprawy:

5 ząbków czosnku

2 łyżki słodkiej papryki

2 liście laurowe

3 ziarenka ziela angielskiego

1 łyżka majeranku

sól, pieprz do smaku

Wykonanie

Boczek pokroić w drobną kostkę i podsmażyć na oliwie. Rumiany boczek zdjąć z patelni.

Na wytopionym tłuszczu z boczku podsmażyć mięso wcześniej pokrojone w kostkę.

Cebulę pokroić i wrzucić do smażącego się mięsa.

Po kilku minutach podlać gorącym bulionem i dodać wszystkie przyprawy oraz sól i pieprz.

Dusić pod przykryciem ok. 40 minut.

Papryczki i marchewki pokroić w drobną kostkę lub w paseczki i dodać do zupy gulaszowej.

Ziemniaczki obrać, pokroić w drobną kostkę i po około 5 minutach wrzucić do zupy.

Gotować przez 15-20 minut aż warzywa i mięso będąs miękkie.

Pod koniec dodać boczek wcześniej podsmażony i wlać 2 szklanki soku pomidorowego, przyprawić do smaku.

Zagotować.

Zupę gulaszową podawać gorącą, dekorując ją z łyżeczką śmietany (opcjonalnie). Można ją podać w chlebie.

Przepis Janiny Czai z Krakowa Ostra, rozgrzewająca węgierska zupa gulaszowa. Fot. Sylwia Ładyga

Ostra, rozgrzewająca węgierska zupa gulaszowa [PRZEPIS]

Składniki 50 dag mięsa wołowego na gulasz

2 cebule

3 ząbki czosnku

2 czerwone papryki

2 łyżki smalcu

pomidory w puszce

ostra papryka, kminek mielony, słodka papryka - po łyżeczce

litr bulionu warzywnego

4 ziemniaki

sól, pieprz do smaku

Wykonanie

W garnku rozgrzać smalec, dodać posiekaną cebulę, zeszklić, wrzucić kminek oraz obydwie papryki, a następnie dodać oczyszczone i pokrojone w kawałki mięso. Wszystko przesmażyć.

Do podsmażonego mięsa dodać posiekany czosnek oraz pokrojoną w kostkę paprykę, chwilę podsmażyć. Zalać bulionem, przykryć i na bardzo wolnym ogniu dusić ok. 45 minut. Po tym czasie dodać pokrojone w kostkę ziemniaki oraz pomidory wraz z zalewą.

Dokładnie wymieszać i dusić do miękkości. Doprawić do smaku i podawać gorące! Świetnym dodatkiem jest kleks gęstej śmietany!

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga Ostra na słodko Zupa gulaszowa z klopsikami. Fot. archiwum

Zupa gulaszowa z klopsikami [PRZEPIS]

Składniki 60 dag wołowiny

1,5 l wywaru warzywnego lub mięsnego

2 cebule

2 ziemniaki

2 czerwone papryki

3-4 łyżki zielonego groszku

2 małe słoiczki koncentratu pomidorowego

1 jajko

sól, pieprz

Wykonanie

Cebulę i paprykę pokroić w kostkę i podsmażyć na oleju.

Połowę mięsa pokroić w kostkę i udusić z cebulą i papryką, resztę zmielić .

Ziemniaki obrać, pokroić w kostkę.

Do uduszonego mięsa wlać wywar z warzyw, dodać przesmażone jarzyny, groszek i ziemniaki. Doprawić solą i pieprzem.

Razem gotować aż wszystko będzie miękkie.

Pod koniec dodać koncentrat pomidorowy i przyprawy.

Zmielone mięso przyprawić, dodać jajko, uformować małe klopsiki i usmażyć na rozgrzanym tłuszczu.

Klopsiki wrzucać do zupy tuz przed podaniem, żeby się nie rozmoczyły

Przepis Janiny Czai Prosta zupa gulaszowa z papryką. fot. pixabay

Prosta zupa gulaszowa z papryką [PRZEPIS]

Składniki 600 g mięsa od szynki lub wołowego

cebula

ząbek czosnku

1 marchewka

5 ziemniaków

2 papryki czerwone

1 papryka zielona

1 papryka żółta

1,5 l bulionu

2 liście laurowe

2 ziela angielskie

1/2 łyżeczki pieprzu

2 łyżeczki papryki słodkiej

1/2 łyżeczki papryki ostrej

chili

sól

2 łyżki oleju

łyżeczka cukru

2 łyżki przecieru pomidorowego

majeranek

Wykonanie

Mięso pokroić w kostkę, najlepiej na noc zamarynować w przyprawach, można dodać również trochę musztardy. Podsmażyć na oleju. Przełożyć do dużego do garnka. Na tym samym oleju usmażyć cebulę pokrojona w kostkę i czosnek. Dodać to wszystko do mięsa, przyprawić solę, pieprzem i papryką. Poddusić, dolać bulion, liście laurowe, ziele angielskie i startą marchewkę. Gotować godzinę. Dodać pokrojoną w paski paprykę, ziemniaki pokrojone w kostkę, a gdy wszystko będzie miękkie dodać cukier do smaku i przecier pomidorowy, majeranek.

Przepis Małgorzaty Drabik

