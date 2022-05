Sernik na zimno z truskawkami – sprawdzone przepisy naszych Czytelników. Aż chce się jeść!

Sernik na zimno z musem truskawkowym i białą czekoladą [PRZEPIS]

Wykonanie

SPÓD:

Drobno pokruszone herbatniki wymieszać z cukrem pudrem i roztopionym masłem, wykleić tortownicę ( u mnie 20 cm).

MASA SEROWA:

Żelatynę zalać odrobiną wody, odstawić do napęcznienia, podgrzać cały czas mieszając, wystudzić.

Ser biały i jogurt grecki zmiksować z cukrem pudrem i ziarenkami wanilii.

Dodać żelatynę i wszystko bardzo dokładnie wymieszać, wylać na kruchy spód i odstawić do lodówki do stężenia.

MUS TRUSKAWKOWY:

3/4 truskawek (reszta do przybrania) zmiksować na puree z sokiem cytrynowym i cukrem pudrem.

Żelatynę zalać odrobiną wody,odstawić do napęcznienia, podgrzać mieszając, wystudzić.

Do musu dodać jogurt oraz żelatynę i wszystko razem dokładnie wymieszać, a następnie wylać na stężałą masę serową.

Wstawić do lodówki.

BIAŁA CZEKOLADOWA:

Białą czekoladę roztopić w kąpieli wodnej ze śmietaną, a następnie przestudzoną wylać na stężały mus truskawkowy.

Udekorować truskawkami i pokroić po zastygnięciu.

Smacznego!

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”