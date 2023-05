Zupa krem to pomysł na sycący obiad. Zobacz, jakie gęste zupy warto przygotować. Najlepsze przepisy

Kolorowe, smaczne, zdrowe, a do tego sycące. Niewątpliwie zupa krem to same zalety. Można ją zrobić z selera, brokułów, buraków, pora, pomidorów… Ograniczają nas właściwie tylko nasze upodobania. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy na kremowe zupy.

Kochamy zupy. I nic w tym złego! Zupa w polskiej kuchni zagościła już dawno na dobre. Już nasze babcie powtarzały, że obiad bez zupy to nie obiad! Zaspokaja pierwszy głód, jest pożywna i niekaloryczna. Jeżeli macie ochotę na bardziej sycące zupy przed lżejszym drugim daniem – zobaczcie nasze propozycje.

Najpopularniejsza zupa-krem. Lekki krem porowo-ziemniaczany z grzankami

Lekki krem porowo-ziemniaczany z grzankami. Fot. archiwum Składniki 1 duży por

2-3 ziemniaki

1 litr bulionu warzywnego

1 ząbek czosnku (opcjonalnie)

cebula dymka

2 łyżki oleju rzepakowego

sól i pieprz do smaku

1/2 łyżeczki tymianku (świeżego lub suszonego)

1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej Dodatkowo chleb na grzanki

2 łyżki oliwy z oliwek

Wykonanie

Zieloną część pora odkroić, pozostałą białą część pokroić w cienkie krążki i razem z pokrojoną w kostkę cebulą i czosnkiem krótko podsmażyć w garnku na rozgrzanym oleju. Dodać obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki. Całość zalać bulionem warzywnym, doprawić solą, pieprzem, tymiankiem, gałką muszkatołową i ugotować pod przykryciem do miękkości. Następnie dokładnie zmiksować blenderem. Jeszcze raz doprawić do smaku.

Kromki chleba ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, skropić oliwą z oliwek i zapiec w piekarniku na złoty kolor.

Krem porowo-ziemniaczany podawać z ciepłymi grzankami.

Przepis Justyny Kalemby

Krem z pieczonej dyni hokkaido z serkiem topionym

Krem z pieczonej dyni hokkaido z serkiem topionym. Fot. Stanisław Romek Składniki dynia hokkaido (ok. 1 kg)

1 cebula

1 łyżka masła

1 ząbek czosnku

1 marchewka

1 pietruszka

1 duży ziemniak

pieprz, sól

imbir

czerwona ostra papryka

0,5 l wody

zielona natka pietruszki

ser feta

pestki dyni

50 g serka topionego

Wykonanie

Dynię obrać i pokroić na mniejsze kawałki, a następnie ułożyć na blachę i włożyć do nagrzanego piekarnika do temperatury 200 stopni. Piec ok. 20 minut, aby dynia zmiękła.

W większym rondelku rozpuścić masło i wrzucić pokrojoną w piórka cebulę. Gdy cebulka się troszkę zeszkli dodać drobno posiekany czosnek. Warzywa (marchewka, pietruszka, ziemniak) obrać, pokroić w kostkę, wrzucić do cebuli, przyprawić i dusić do miękkości. Zmiksować blenderem.

Gotową, upieczoną dynię zmiksować i połączyć z warzywami. Dodać posiekaną natkę pietruszki i serek topiony. Jeżeli jest taka potrzeba to jeszcze doprawić i nalać do miseczek. Na wierzch zupy dać pestki dyni i położyć po kilka kawałków fety.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga „Kuchenne wariacje”

Zupa-krem z żółtych pomidorów z chipsami pomidorowymi

Zupa-krem z żółtych pomidorów z chipsami pomidorowymi. Fot. Anna Loska Składniki 1 kg żółtych pomidorów

4-5 dużych ząbków czosnku

garść świeżych listków bazylii

bulion warzywny

chipsy pomidorowe

oliwa

pieprz

sól



Wykonanie

Pomidory kroimy na połówki lub ćwiartki i układamy je w naczyniu żaroodpornym. Czosnek siekamy i posypujemy nim pomidory. Na wierzchu układamy listki bazylii. Całość skrapiamy oliwą i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury około 200 stopni na 30 minut. Po tym czasie pomidory z czosnkiem i bazylią rozdrabniamy blenderem na gładki krem, doprawiamy go do smaku solą oraz pieprzem. Zupa wychodzi dość gęsta – jeśli chcielibyście ją rozrzedzić, to połączcie ją z bulionem warzywnym. Zupę podajemy z chipsami pomidorowymi.

Przepis Anny Loski

Zobacz też przepisy na inne zupy:

