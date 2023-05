Warzywa z grilla. Które warzywa można grillować? Sezonowe menu miłośników grillowania [PORADNIK, PRZEPISY]

Istnieją techniki kulinarne, które sprawiają, że wszystko z miejsca staje się smaczniejsze. Obok smażenia, które przy okazji często obniża wartość odżywczą produktów, kluczem do bogatego aromatu dań jest grillowanie. Słoneczna aura, z małymi przerwami, będzie towarzyszyć nam aż do końca wakacji, dlatego warto dowiedzieć się jakie smakołyki z grilla wyczarować możemy w najbliższych miesiącach.

Majowe grillowanie: na początek ziemniaki z grilla

Maj to miesiąc, w którym większość roślin dopiero rozpoczyna etap intensywnego wzrostu. W tym miesiącu zdecydowanie lepiej postawić na dania mięsne, eksperymentując z nowymi smakami. Sezonowym i pełnym witamin dodatkiem do treściwych potraw będą sałatki ze świeżych i młodych warzyw, takich jak pierwszy szczaw czy delikatna botwinka.

Grillowanie w czerwcu: w czerwcu na bogato

Grillowanie w lipcu: postaw na buraki i... groszek

Jak jeszcze można rozpieścić podniebienie dzięki potrawom przygotowywanym na grillu? Lipiec to także początek sezonu na buraki. To na wskroś polskie warzywo dzięki zaledwie kilku dodatkom odkryje swoje wykwintne oblicze. Marynowane w occie balsamicznym z czosnkiem, rozmarynem, chili, bazylią, szałwią, tymiankiem i majerankiem, a następnie zgrillowane plastry buraków wraz z żółtym serem stworzą barwną i aromatyczną alternatywę dla włoskiej sałatki caprese.

Grillowanie w sierpniu: cukinia i papryka królują na grillu

Czająca się za rogiem jesień to przede wszystkim czas warzyw dyniowatych. Bakłażan, cukinia czy patison są wprost stworzone do grillowania i z pewnością każdy domowy kucharz zna co najmniej kilkanaście sposobów ich przyrządzania. Drugim przepysznym dodatkiem do upichcenia na ruszcie jest kukurydza.