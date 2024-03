Ciasto ze szpinakiem „leśny mech” na święta. Ten wypiek ozdobi każdy wielkanocny stół. Zobacz przepisy na to wyjątkowe ciasto

Ciasto ze szpinakiem „leśny mech” nie dość, że pięknie się prezentuje, to jeszcze obłędnie smakuje. To zielone ciasto będzie też świetnie wyglądało na wielkanocnym stole. Piękny zielony kolor to zasługa… szpinaku! Leśny Mech klasyczny to przekładaniec: biszkoptowe blaty rozdzielone są lekkim kremem na bazie serka mascarpone i śmietanki 36% z niewielkim dodatkiem cukru. Można też przygotować leśny mech z galaretką lub wyjątkowy wielkanocny mech. Zobaczcie trzy przepisy na to efektowne ciasto.

Można pomyśleć: warzywo w słodkim cieście? Tak! Szpinak w tym deserze jest słabo wyczuwalny, natomiast jest go sporo – na jedną blachę wykorzystujemy całe opakowanie popularnej zielonej mrożonki lub liście świeżego szpinaku.

Szpinak w cieście, to nietypowy dodatek bogatego źródła składników odżywczych – m.in. witamin i soli mineralnych, w tym beta-karotenu i luteiny – znanych silnych przeciwutleniaczy. Liście szpinaku zawierają dodatkowo witaminę C, żelazo, potas, magnez i kwas foliowy. Warzywo to zawiera też kwas szczawiowy, który niekorzystnie wpływa na nasz organizm, chyba że zaserwujemy je z dodatkiem nabiału. W klasycznej wersji ciasto leśny mech posypuje się całość pestkami granata, ale spokojnie można zastąpić je innymi owocami – np. borówkami amerykańskimi, a nawet – by było jeszcze bardziej leśne – jagodami lub malinami.

Lekki, aksamitny krem nadaje ciastu elegancji i sprawia, że wypiek ten znakomicie sprawdzi się podczas świątecznych spotkań i innych uroczystości rodzinnych.

Ciasto leśny mech z galaretką

Ciasto leśny mech z galaretką. Fot. Sylwia Ładyga Składniki na ciasto 3 szklanki mąki pszennej

1,5 szklanki cukru

1,5 szklanki oleju

5 jajek

4 łyżeczki proszku do pieczenia

40 dag szpinaku mrożonego Składniki na masę śmietana 36 proc.

śmietan-fix

4 łyżki cukru pudru

galaretka cytrynowa

galaretka agrestowa Wykonanie

Rozmrożony szpinak odsączyć.

Jajka ubić z cukrem, dolać olej i wsypać mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia. Cały czas miksować, dodać szpinak i dokładnie wymieszać. Wylać na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i włożyć do nagrzanego do 170 stopni piekarnika na ok. 55-60 minut.

Wystudzić, pokroić na 2 blaty i jeden z nich drobno pokruszyć.

Masa. Galaretkę agrestową rozpuścić w 250 ml wrzątku, odstawić do stężenia, a następnie pokroić w kostkę.

Galaretkę cytrynową rozpuścić w 1,5 szklanki wrzątku, odstawić do lekkiego (ale nie całkowitego) stężenia.

Śmietanę kremówkę ubić na sztywno, dodać śmietan-fix, cukier puder i wlać galaretkę cytrynową – wszystko razem bardzo dokładnie wymieszać.

Wsypać pokrojoną w kostkę galaretkę, wymieszać.

Na blat ciasta dać masę i obficie posypać pokruszonym ciastem.

Wstawić na kilka godzin (a najlepiej na noc) do lodówki.

Udekorować owocami granatu!

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

Efektowny „wielkanocny mech” z serkiem mascarpone

Efektowny „wielkanocny mech” z serkiem mascarpone. Składniki na ciasto:

2 szklanki mąki krupczatki

200 g szpinaku młodego

3 jajka

¾ szklanki cukru

1 szklanka oleju rzepakowego

2 łyżeczki proszku do pieczenia

Składniki na krem

250 g serka mascarpone

200 g śmietany kremówki 30 %

2 łyżki cukru pudru

ziarenka z jednej laski wanilii Wykonanie:

Świeży szpinak wrzucić do wrzątku na 2 minuty aż zwiędnie. Odcisnąć na sicie i zblendować. Jajka utrzeć z cukrem na jasną i puszystą masę. Ubijając powoli wlewać olej. Dodać szpinak, a następnie przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia. Mieszać do połączenia się składników. Ciasto wylać do wyłożonej papierem formy. Piec około 50 minut w piekarniku nagrzanym do 180 stopni C. Wyjąć z piekarnika i odstawić do całkowitego ostygnięcia. Do misy miksera wlać schłodzoną śmietanę kremówkę i ubić ją na sztywno. Pod koniec miksowania dodać cukier puder i wanilię. Następnie stopniowo dodawać serek mascarpone. Ubijać, aż masy połączą się w puszysty krem. Wystudzone ciasto przekroić na 2 blaty i odciąć z wierzchu „górkę”, która posłuży jako dekoracyjny mech. Na dolny blat wyłożyć połowę kremu, następnie drugi blat i resztę kremu. Wierzch posypać pokruszonym ciastem i udekorować np. czekoladowymi jajkami.

Rada: Do ciasta najlepiej użyć świeżego szpinaku, który zapewni wyjątkową – intensywnie zieloną barwę.

Ciasto leśny mech z serkiem mascarpone

Ciasto leśny mech z serkiem mascarpone. Fot. archiwum Składniki: 450 g mrożonego szpinaku

2/3 szklanki oleju

1 szklanka cukru

3 jajka

2 szklanki mąki pszennej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

250 g serka mascarpone Mlekpol

200 ml śmietanki 36% Łaciatej

4 łyżki cukru pudru

1 łyżeczka wanilii

garść owoców leśnych

Wykonanie:

Szpinak rozmrażamy na sitku, blendujemy na jednolity mus. Ocieplone jajka zalewamy bardzo ciepłą wodą z kranu i odstawiamy na kilkanaście minut. Piekarnik nagrzewamy do 180 °C. Jajka wbijamy do miski, dodajemy cukier i ubijamy na puszystą, jasną masę. Następnie ciągle ubijając wlewamy cienkim strumieniem olej. Dodajemy mus ze szpinaku i miksujemy na małych obrotach do połączenia się składników w jednolitą masę. Oddzielnie przesiewamy mąkę i mieszamy z proszkiem do pieczenia. Przesypujemy do ubitych jajek i miksujemy na małych obrotach, tylko do połączenia się składników w jednolite ciasto. Masę wylewamy do formy o średnicy 24 cm (dno wykładamy papierem) pieczemy przez ok. 40 - 45 minut do suchego patyczka. Wyjmujemy i studzimy.

Przygotowanie kremu: Do misy miksera wkładamy mocno schłodzony mascarpone oraz śmietankę, dodajemy cukier puder i wanilię. Ubijamy przez kilka minut aż masa zwiększy objętość i będzie puszysta.

Podanie i dekoracja: Ciasto przekrawamy na 2 części. Dolną kładziemy na paterze lub na talerzu. Wykładamy krem mascarpone. Przykrywamy górną częścią. Dekorujemy owocami.

