Szpinak - przepisy. TOP 10 dań ze szpinakiem naszych Czytelników [PRZEPISY]

Dania ze szpinakiem. Poniżej przepisy:

Już starożytni Persowie wiedzieli o zdrowotnych właściwościach szpinaku. Zanim trafił na nasze talerze, z Persji powędrował do Chin, a następnie do Hiszpanii. Stamtąd wraz z Katarzyną Medycejską dotarł do Francji przy okazji jej zaślubin z władcą kraju nad Loarą.

Niepozorne, drobne listki szpinaku bogate są w minerały i witaminy.

Szpinak wykazuje właściwości antynowotworowe dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów, czyli beta-karotenu oraz witaminy C. Magnez występujący w szpinaku kojąco wpływa na system nerwowy, natomiast żelazo wspomaga leczenie anemii. Szpinak jest polecany także w diecie osób z nadciśnieniem ze względu na zawartość potasu, regulującego pracę serca.

To chyba najwdzięczniejsze liściaste warzywo jeśli chodzi o jego przyrządzanie. Można jeść go na surowo w sałatkach, dusić na farsz do pierogów czy naleśników, zapiekać z makaronem albo ziemniakami. Smażony na maśle z czosnkiem i przyprawami stanowi świetny dodatek do głównego dania.

Ze względu na uniwersalny smak, można przyrządzać go również na słodko w formie ciasta szpinakowego, lodów czy zielonych koktajli z dodatkiem owoców.