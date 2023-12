To ciasto to hit! Przekona do szpinaku nawet niejadka – sprawdź, jak zrobić Leśny Mech [PRZEPIS]

Można pomyśleć: warzywo w słodkim cieście? Tak! Szpinak w tym deserze jest słabo wyczuwalny, natomiast jest go sporo – na jedną blachę wykorzystujemy całe opakowanie popularnej zielonej mrożonki. Szpinak w cieście, to nietypowy dodatek bogatego źródła składników odżywczych – m.in. witamin i soli mineralnych, w tym beta-karotenu i luteiny – znanych silnych przeciwutleniaczy. Liście szpinaku zawierają dodatkowo witaminę C, żelazo, potas, magnez i kwas foliowy. Warzywo to zawiera też kwas szczawiowy, który niekorzystnie wpływa na nasz organizm, chyba że zaserwujemy je z dodatkiem nabiału. Krem na bazie śmietanki i serka jest więc tu jak najbardziej wskazany…

Ciasto Leśny Mech [PRZEPIS]

Przygotowanie:

Szpinak rozmrażamy na sitku, blendujemy na jednolity mus. Ocieplone jajka zalewamy bardzo ciepłą wodą z kranu i odstawiamy na kilkanaście minut. Piekarnik nagrzewamy do 180 °C. Jajka wbijamy do miski, dodajemy cukier i ubijamy na puszystą, jasną masę. Następnie ciągle ubijając wlewamy cienkim strumieniem olej. Dodajemy mus ze szpinaku i miksujemy na małych obrotach do połączenia się składników w jednolitą masę. Oddzielnie przesiewamy mąkę i mieszamy z proszkiem do pieczenia. Przesypujemy do ubitych jajek i miksujemy na małych obrotach, tylko do połączenia się składników w jednolite ciasto. Masę wylewamy do formy o średnicy 24 cm (dno wykładamy papierem) pieczemy przez ok. 40 - 45 minut do suchego patyczka. Wyjmujemy i studzimy.

Przygotowanie kremu: Do misy miksera wkładamy mocno schłodzony mascarpone oraz śmietankę, dodajemy cukier puder i wanilię. Ubijamy przez kilka minut aż masa zwiększy objętość i będzie puszysta.

Podanie i dekoracja: Ciasto przekrawamy na 2 części. Dolną kładziemy na paterze lub na talerzu. Wykładamy krem mascarpone. Przykrywamy górną częścią. Dekorujemy owocami.