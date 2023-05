Naleśniki. Przepisy na ciasta naleśnikowe i farsze do naleśników. Puszyste i tradycyjne, na słono i słodko

Naleśniki to pomysł na pyszny obiad. Jak zrobić dobre, puszyste ciasto naleśnikowe i farsz do naleśników? Zebraliśmy najlepsze przepisy naszych Czytelników na naleśniki – puszyste, tradycyjne i cienkie oraz rewelacyjne farsze! Zobaczcie!

Kochamy naleśniki. I trudno się dziwić. Puszyste ciasto na naleśniki z pysznym farszem to pomysł na rewelacyjny obiad, który zadowoli największych smakoszy. Zrobienie dobrego, puszystego ciasta na naleśniki wcale nie zajmie dużo czasu (szczególnie jeżeli będziemy smażyć naleśniki na dwóch patelniach). Farsz też można zrobić błyskawicznie, więc pyszny obiad możemy wyczarować w kilka chwil.

Ciasto na naleśniki – przepis podstawowy

Składniki na ciasto na naleśniki: 1 szklanka mąki pszennej

2 jajka

1 szklanka mleka

3/4 szklanki wody (najlepiej gazowanej)

szczypta soli

2 łyżki masła Wykonanie ciasta naleśnikowego

Wszystkie składniki na ciasto naleśnikowe dobrze wymieszać rózgą lub mikserem. Ma być gładkie, bez żadnych grudek. Odstawić na około pół godziny, aby wszystko się dobrze połączyło. Smażyć na dobrze rozgrzanej patelni pokrytej cieniutką warstwą tłuszczu. Pyszne, puszyste ciasto naleśnikowe możemy nadziewać dowolnie - na słono i na słodko! fot. pixabay

Poniżej znajdziecie przepisy na pyszne naleśniki naszych Czytelników:

Klasyczne, tradycyjne naleśniki z serem

Puszyste naleśniki z prażonymi jabłkami

Cynamonowe naleśniki z jabłkami

Naleśniki z łososiem w sosie szpinakowym

Okleśniki, czyli naleśniki według pomysłu Koła Gospodyń Wiejskich z Okleśnej

Pikantne naleśniki z pieczarkami i kaszą jaglaną

Naleśniki nieco inaczej - sakiewki naleśnikowe z pieczarkami i serem

Naleśniki ze szpinakiem i serem feta

Naleśniki ze szpinakiem i bryndzą zapiekane w sosie beszamelowym

Naleśniki z kaszy gryczanej z nadzieniem z czerwonej fasoli

Klasyczne, tradycyjne naleśniki z serem [PRZEPIS]

Klasyczne, tradycyjne naleśniki z serem - przepis Koła Gospodyń Wiejskich. Fot. KGW z Woli Zabierzowskiej Składniki na ciasto naleśnikowe

1/2 kg mąki

1 szklanka mleka

2 jajka

3 łyżki oleju

1/2 szklanki wody mineralnej gazowanej

szczypta soli

cukier waniliowy

Składniki na nadzienie serowe 1/2 kg sera białego chudego

1 serek homogenizowany waniliowy

2 żółtka

1 cukier waniliowy

3 łyżki cukru Wykonanie

Ciasto naleśnikowe. Ze wszystkich składników zrobić lejące się ciasto. Na rozgrzanym oleju rozprowadzić ciasto przekręcając patelnie na boki. Nadmiar ciasta usunąć. Usmażyć naleśniki z dwóch stron na mocno rozgrzanej patelni.

Żółtko utrzeć z cukrem, dodać serek homogenizowany i zmielony ser. Wszystkie składniki wymieszać łyżką, zapobiegnie to nadmiernemu rozluźnieniu farszu.

Posmarować naleśniki i złożyć w trójkąt, polecamy podsmażyć na masełku i polać musem z malin.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej

Puszyste naleśniki z prażonymi jabłkami [PRZEPIS]

Puszyste naleśniki z prażonymi jabłkami. Fot. Iwona Borowiec Składniki na puszyste naleśniki

3 szklanki mleka

3 szklanki wody gazowanej

2 szklanki maki

1 jajko

szczypta soli

trochę cukru

olej Wykonanie

Mleko i wodę wlać do wysokiego naczynia, wsypać mąkę, cukier, wbić jajko, dodać szczyptę soli. Całość miksować do momentu, aż nie będzie grudek.

Pod koniec wlać ok. łyżeczkę oleju, żeby ciasto nie przywierało podczas smażenia.

Odstawić ciasto na około pół godziny. A potem zabrać się do smażenia, najlepiej jeśli nie ma nikogo w domu. W przeciwnym razie, nie nadążymy smażyć, a na koniec prażone jabłka i tak zjemy solo łyżeczką... Można smażyć jednocześnie w dwóch patelniach, żeby poszło sprawniej. Gotowe naleśniki smarujemy np. prażonymi jabłkami, rolujemy i zjadamy od razu.

Składniki na prażone jabłka jabłka (najlepiej szara reneta)

cukier do smaku

woda

cynamon (opcjonalnie)

Wykonanie

Nie ma nic łatwiejszego i… pyszniejszego niż jabłka prażone.

Po prostu musimy mieć szare renety lub inne jabłka o matowej w dotyku skórce – te rozsmażą się na pewno. Jabłka obieramy i kroimy wprost do garnka na mniejsze kawałki, dodajemy cukru do smaku i podlewamy kapką wody. Prażymy do momentu, aż będą pyszne. Ewentualnie dodajemy cynamon. Takie jabłka smakują solo, w naleśniku, na bułce czy też jako nadzienie tarty na kruchym spodzie.

Przepis Iwony Borowiec

Cynamonowe naleśniki z jabłkami [PRZEPIS]

Cynamonowe naleśniki z jabłkami. Fot. Stanisław Romek Składniki na 8-10 naleśników: 230 g mąki

230 ml mleka

2 jajka

180 ml wody mineralnej gazowanej

szczypta soli

2 łyżki oleju

1 łyżeczka cynamonu

Składniki na farsz: 1 kg jabłek

cukier Dodatkowo cukier puder do posypania naleśników Wykonanie

Jabłka obieramy i kroimy w grubszą kostkę. Jabłka wrzucamy do rondelka i dusimy. Gdy jabłka nam lekko zmiękną to możemy dodać trochę cukru do smaku.

Naleśniki. Składniki suche mieszamy razem, a mokre razem. Potem składniki suche dokładnie mieszamy ze składnikami mokrymi na jednolitą masę. Naleśniki smażymy na dobrze rozgrzanej patelni z małą ilością oleju. Naleśniki powinny być cienkie i usmażone z obu stron.

Po usmażeniu naleśników na każdy nakładamy jabłka i składamy na pół i jeszcze raz na pół. Po wierzchu posypujemy naleśniki cukrem pudrem. Gotowe!

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga „Kuchenne wariacje”

Naleśniki z łososiem w sosie szpinakowym [PRZEPIS]

Naleśniki z łososiem w sosie szpinakowym. Fot. Małgorzata Bykowska Składniki na ciasto naleśnikowe

400 ml wody gazowanej

300 ml mleka

2 jajka

30 dag mąki

łyżka czarnego sezamu Składniki na farsz do naleśników filet świeżego łososia bez skóry

sól

pieprz czarny

pieprz cytrynowy

gałka muszkatołowa

cytryna

świeży szpinak

śmietana 30 proc.

czosnek

łyżka masła Wykonanie

Ciasto naleśnikowe. Do miski wlać, wodę, mleko, wbić jajka. Miksować dosypując mąkę, szczyptę soli i łyżkę sezamu . Do ciasta wlać odrobinę oleju, żeby przy smażeniu naleśniki nie przywierały do patelni. Ciasto musi mieć konsystencję gęstej śmietany, jeden naleśnik spokojnie wystarczy na osobę. Placki usmażyć na złoty kolor.

Farsz. Łososia posypać solą i pieprzem cytrynowym, następnie skropić sokiem z cytryny. Tak przygotowaną rybę zawinąć w folię i piec w 180 stopniach 10 minut. W momencie kiedy łosoś się piecze, przygotować sos. W rondelku podgrzać masło, dodać zmiażdżony czosnek i świeży szpinak. Dusić około 5 minut, co jakiś czas mieszając. Podlać niewielką ilością śmietany, doprawić solą , czarnym pieprzem i gałką muszkatołową. Sos gotować do momentu, aż się zredukuje.

Całość zmiksować blenderem, jeżeli to konieczne, ponownie podgrzać. Na gotowe placki naleśnikowe nałożyć rozdrobnionego widelcem łososia, zawinąć w rulonik. Naleśniki polać sosem szpinakowym.

Przepis Małgorzaty Bykowskiej

Okleśniki, czyli naleśniki według pomysłu Koła Gospodyń Wiejskich z Okleśnej [PRZEPIS]

Okleśniki, czyli naleśniki według pomysłu Koła Gospodyń Wiejskich z Okleśnej. fot. pixabay Składniki ciasto naleśnikowe

1/2 litra mleka

4 jajka

łyżka cukru waniliowego

1/2 łyżeczki soli

5 dag roztopionego masła

25 dag mąki

Składniki na farsz do naleśników 1/2 kg mięsa wieprzowego, zmielonego

2 ząbki czosnku

łyżka przyprawy meksykańskiej

łyżeczka ostrej papryki

puszka pomidorów

puszka kukurydzy

puszka fasoli czerwonej

2 cebule

mały przecier pomidorowy

olej Wykonanie

Z podanych składników wyrobić na gładką masę ciasto naleśnikowe.

Cebule i czosnek pokroić na drobno, potem podsmażyć na smalcu lub oleju, według gustu, dodać do tego zmielone mięso i smażyć dalej, potem dodając pozostałe składniki. Na samym końcu dopiero dołożyć fasolę i kukurydzę.

Nałożyć farsz na usmażone naleśniki i zwinąć tak samo jak krokiety.

Pikantne naleśniki z pieczarkami i kaszą jaglaną [PRZEPIS]

Pikantne naleśniki z pieczarkami i kaszą jaglaną. Fot. Monika Marmuźniak Składniki na naleśniki

25 dag mąki

2 jajka

250 ml wody gazowanej

250 ml mleka

szczypta soli

łyżka oleju

przyprawy: papryka ostra i słodka, zioła prowansalskie, oregano, pieprz, kurkuma Składniki na farsz cebula

10 dużych pieczarek

sól, pieprz

2/3 szklanki kaszy jaglanej Wykonanie

Rozbełtać jajka, dodać mąkę, szczyptę soli i przyprawy, dokładnie wymieszać. Następnie wlać mleko, wodę i olej. Wymieszać do połączenia składników. Smażyć na mocno rozgrzanej patelni bez dodatku tłuszczu.

Cebulę pokroić w kosteczkę, podsmażyć na maśle. Kaszę ugotować na sypko.

Pokrojone w plasterki pieczarki usmażyć. Wszystkie składniki wymieszać i chwilę podsmażyć. Farsz zawinąć w naleśniki.

Przepis Moniki Marmuźniak

Naleśniki nieco inaczej - sakiewki naleśnikowe z pieczarkami i serem [PRZEPIS]

Naleśniki nieco inaczej - sakiewki naleśnikowe z pieczarkami i serem. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki na naleśniki:

1,5 szklanki mleka

1 jajko

1 szklanka mąki

szczypta soli

olej do smażenia Farsz: 400 g pieczarek

1 cebula

100 g sera żółtego

sól

pieprz

oliwa Dodatkowo szczypiorek Wykonanie:

Naleśniki: Do mleka dodać jajko, mąkę oraz sól. Wszystko razem zmiksować. Na patelni z rozgrzanym olejem usmażyć cienkie naleśniki.

Farsz do naleśników: Pieczarki oraz cebulę obrać i pokroić w kostkę. Na oliwie smażyć pieczarki razem z cebulą przez około 10 minut. Oprószyć solą i pieprzem.

Na środek naleśników nałożyć porcję pieczarek. Posypać startym na tarce o dużych otworach żółtym serem. Naleśniki złożyć w sakiewki i związać szczypiorkiem.

Sakiewki ułożyć w naczyniu żaroodpornym i zapiekać około 10 minut w temperaturze 170 stopni.

Przepis Katarzyny Jaworek

Naleśniki ze szpinakiem i serem feta [PRZEPIS]

Naleśniki ze szpinakiem i serem feta. Fot. Marta Gawełek Składniki na farsz

szpinak brykiet (opakowanie)

2 ząbki czosnku

mały pomidor

ser feta

sól, pieprz Składniki na ciasto naleśnikowe 200 g mąki

200 ml mleka

200 ml wody

jajko

2 łyżki oleju

sól Wykonanie

Szpinak podsmażyć na maśle przez ok. 10-12 min. W połowie smażenia dodać przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku, pokrojony w kostkę pomidor oraz sól i pieprz.

Składniki ciasta na naleśniki zmiksować na gładko. Na rozgrzanej patelni smażyć cienkie naleśniki. Gotowy naleśnik posmarować szpinakiem oraz dodać trochę sera feta. Zwinięte naleśniki udekorować serem feta.

Przepis Marty Gawełek

Naleśniki ze szpinakiem i bryndzą zapiekane w sosie beszamelowym [PRZEPIS]

Naleśniki ze szpinakiem i bryndzą zapiekane w sosie beszamelowym. Fot. Katarzyna Skuta Składniki na naleśniki

1 jajko

mąka pszenna

mleko ok 0,5 l

ewentualnie trochę wody

olej do smażenia Składniki na farsz 1 opakowanie mrożonego szpinaku

1 bryndza

25 dag białego sera

2 ząbki czosnku

plaster boczku

pomidory w puszce

ser żółty Składniki na sos beszamelowy łyżka masła

1 łyżka mąki

1 szklanka mleka

sól, pieprz

gałka muszkatołowa Wykonanie

Jajko rozbełtać z mlekiem, dodawać po trochę mąki i mieszać aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Ciasto ma być gładkie i lejące. Mleko można rozmieszać z wodą. Naleśniki smażyć na rozgrzanej patelni z odrobiną oleju.

Rozmrozić i odparować szpinak, połączyć go z białym serem i bryndzą. Doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem, solą i pieprzem. Dodać pokrojony w kostkę, usmażony boczek. Farsz zawijać w naleśniki.

Zrobić beszamel: rozpuścić masło, rozprowadzić je z mąką, dolewać po trochę mleka, cały czas mieszając. Przyprawić solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Na spód naczynia żaroodpornego rozprowadzić nieco sosu, ułożyć warstwę naleśników, polać sosem i znowu ułożyć naleśniki. Górę polać sosem, wyłożyć pomidory z puszki, całość posypać żółtym serem. Potrawę zapiekać w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez ok. 25 min.

Przepis Katarzyny Skuty

Naleśniki z kaszy gryczanej z nadzieniem z czerwonej fasoli [PRZEPIS]

Naleśniki z kaszy gryczanej z nadzieniem z czerwonej fasoli. Fot. Paweł Epler Składniki 3 paczuszki kaszy gryczanej jasnej, niepalonej

200 g fasoli czerwonej

szklanka drobno posiekanych suszonych pomidorów

2 ząbki czosnku

garść bazylii

garść kolendry

3 łyżki musztardy francuskiej z ziarnami gorczycy

1/2 łyżeczki płatków chilli

sok z połowy cytryny

sól, pieprz

Wykonanie

Kaszę zalać na noc zimną wodą. Odcedzić i blenderem zmiksować ją na gładką masę (konsystencja gęstego ciasto naleśnikowe). Gdyby ciasto było za gęste dodać odrobinę wody lub mleka roślinnego. Usmażyć naleśniki.

Namoczoną wcześniej fasolę ugotować do miękkości i ubić za pomocą tłuczka. Dodać posiekane pomidory, zioła, czosnek, musztardę i wymieszać. Doprawić sokiem z cytryny, solą, pieprzem i chilli. Naleśniki można podać z sosem pomidorowym, jogurtowym lub dowolnym sosem.

Przepis Agnieszki Delkowskiej

