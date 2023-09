Żytnie naleśniki, owsianka, a może makaron? Dobre i zdrowe! Jedz dania na bazie produktów z żyta i wspieraj swój organizm

Spożywanie produktów żytnich przynosi wiele korzyści naszemu organizmowi. Są one bogate w błonnik, witaminy z grupy B oraz składniki mineralne, takie jak żelazo, magnez, cynk i miedź. Jedząc dania, których składnikiem są produkty i przetwory z żyta, dbamy o prawidłową florę bakteryjną, wspieramy nasz układ odpornościowy, nerwowy i kostny. Ważną cechą żyta jest również jego niski indeks glikemiczny. Dzięki temu zboże to może być elementem diety osób z cukrzycą lub insulinoopornością, bądź dążących do utrzymania stabilnego poziomu cukru. Zobacz przepisy z żytem w roli głównej na: żytnie naleśniki z nadzieniem serowym i musem truskawkowym, żytnią owsiankaę, makaron żytni z kurczakiem w sosie pomidorowo-paprykowym, krem z pieczonych pomidorów z żytnią grzanką oraz żytnie kopytka z sosem kurkowym

Marta Wysogląd – dietetyczka, autorka bloga kulinarnego JemzDietetykiem.pl i ekspertka III edycji kampanii „Glutenowy zawrót głowy – obalamy mity, potwierdzamy fakty” prezentuje przepisy na bazie produktów i przetworów z żyta na każdą porę dnia.

Żytnie naleśniki z nadzieniem serowym i musem truskawkowym

Żytnie naleśniki z nadzieniem serowym i musem truskawkowym. Składniki na 9-10 naleśników: 100 g mąki żytniej typ 720

250 ml mleka 2%

100 ml wody gazowanej

2 jajka

1 łyżeczka cukru

1 łyżka oleju rzepakowego Nadzienie - składniki na 1 porcję: 60 g twarogu półtłustego

2 łyżki jogurtu naturalnego

1 łyżka cukru Składniki na mus 100 g truskawek

1 łyżka cukru Dodatkowo: garść orzechów włoskich

Wykonanie

W naczyniu wymieszaj mąkę, mleko, wodę, jajko, cukier (mąkę dodawaj stopniowo i mieszaj do uzyskania konsystencji rzadkiej śmietany). Gotowe ciasto odstaw na bok na 10-15 minut. Na rozgrzanej patelni, za pomocą ręcznika kuchennego, rozprowadź olej i smaż cienkie naleśniki z obu stron.

Przygotuj nadzienie serowe: twaróg wymieszaj z jogurtem i cukrem. Gotowe naleśniki posmaruj serem i złóż w trójkąty lub zawiń w rulon.

Przygotuj mus: truskawki zblenduj, dodaj do rondelka, zagotuj. Dodaj cukier i mieszaj do czasu, aż mus zgęstnieje. Gotowe naleśniki polej musem i posyp posiekanymi orzechami.

Żytnia owsianka

Żytnia owsianka. Składniki 50 g płatków żytnich

200 g jogurtu naturalnego

garść borówek

1 morela

garść orzechów laskowych

1 łyżeczka miodu

Wykonanie

Płatki żytnie zalej wrzątkiem, aby woda przykryła płatki i odstaw na 15 minut do napęcznienia. Gotowe płatki wymieszaj z jogurtem naturalnym. Z moreli usuń pestkę, dodaj do płatków razem z borówkami. Posyp posiekanymi orzechami i polej miodem.

Makaron żytni z kurczakiem w sosie pomidorowo-paprykowym

Makaron żytni z kurczakiem w sosie pomidorowo-paprykowym. Składniki na 2 porcje: 100 g makaronu żytniego

200 g mięsa z piersi z kurczaka

2 łyżki oleju rzepakowego

pół cebuli

2 ząbki czosnku

1 papryka

2 pomidory

natka pietruszki

sól, pieprz, majeranek, tymianek Wykonanie

Makaron ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Pierś z kurczaka pokrój w kostkę, przypraw solą i pieprzem. Na patelni rozgrzej 1 łyżkę oleju i usmaż mięso, aż się zarumieni. Gotowe mięso przełóż na talerz i odstaw na bok. Cebulę i czosnek obierz, posiekaj. Paprykę pokrój w kostkę, pomidora sparz i obierz ze skórki. Na tej samej patelni rozgrzej 1 łyżkę oleju, dodaj cebulę, czosnek i smaż przez 2 minuty. Dodaj paprykę i smaż jeszcze przez 2 minuty. Dodaj ćwiartki pomidora, przykryj patelnię i duś przez 5 minut. Następnie zdejmij pokrywkę i gotuj sos przez 10-15 minut do momentu, aż woda wyparuje. Pod koniec przypraw solą, pieprzem, majerankiem i tymiankiem. Kiedy sos będzie gęsty, przełóż go do wysokiego naczynia i zblenduj. Do makaronu dodaj kurczaka, polej sosem, wymieszaj. Posyp posiekaną natką pietruszki.

Krem z pieczonych pomidorów z żytnią grzanką

Krem z pieczonych pomidorów z żytnią grzanką. Składniki: 5 pomidorów

4 ząbki czosnku

1 cebula

2 łyżki oleju rzepakowego

sól, pieprz, tymianek, majeranek

Dodatki na 1 porcję: 2 kromki chleba żytniego 100%

2 plastry sera żółtego (gouda)

natka pietruszki Wykonanie

Do żaroodpornego naczynia włóż pomidory, obrany czosnek, cebulę pokrojoną w półplasterki, polej olejem, posyp solą, pieprzem, tymiankiem, majerankiem, dokładnie wymieszaj i włóż naczynie do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na 30 minut. 5 minut przed końcem pieczenia włóż do piekarnika pieczywo z plasterkami sera. Po tym czasie przełóż warzywa do garnka i zblenduj na krem. Zupę posyp posiekaną natką pietruszki i podawaj z grzankami z serem.

Żytnie kopytka z sosem kurkowym

Żytnie kopytka z sosem kurkowym. Składniki na kopytka (3-4 porcje): 500 g ziemniaków

4-5 łyżek mąki żytniej typ 720

1 jajko

sól, pieprz

Składniki na sos kurkowy: 200 g kurek

pół cebuli

2 ząbki czosnku

1 łyżka oleju rzepakowego

250 ml śmietanki 30%

sól, pieprz

natka pietruszki Wykonanie

Przygotuj sos kurkowy: kurki oczyść i opłucz. Cebulę i czosnek obierz i posiekaj. Na patelni rozgrzej olej i podsmaż przez 2 minuty cebulę z czosnkiem. Dodaj kurki i smaż przez 5 minut. Dodaj sól, pieprz i wymieszaj. Wlej śmietankę, zagotuj i gotuj całość przez 2-3 minuty, co jakiś czas mieszając. Ziemniaki obierz i ugotuj do miękkości w osolonej wodzie. Gotowe ziemniaki ubij tłuczkiem, przełóż do miski i odstaw do ostudzenia. Dodaj mąkę, jajko, szczyptę soli i ugnieć całość na gładkie ciasto (nie powinno się kleić). Ciasto rozłóż na stolnicy posypanej mąką, podziel na kilka części, z których uformuj nieduże wałeczki. Każdy kawałek przekrój na ukos, aby powstały kopytka. Ugotuj je w osolonej wodzie do wypłynięcia. Gotowe kopytka polej sosem kurkowym i posyp posiekaną natką pietruszki.

Najłatwiejsze sypane ciasto ze śliwkami na świecie