Przepisy na dania z sezonowymi majowymi warzywami, czyli co zrobić z rzodkiewki, szparagów, botwinki, natki pietruszki i rabarbaru

Maj to sezon na rzodkiewkę, szparagi, szczaw, botwinę, ale też natkę pietruszki, szczypiorek oraz rabarbar. A co z nich zrobić? Zobaczcie nasze propozycje na pyszne dania z tymi sezonowymi warzywami. Wiosenna sałatka z rzodkiewką, młode ziemniaki z rzodkiewką, szparagi w cieście filo, tarta z botwinką i ricottą, czy tarta rabarbarowa to obłędnie pyszne majowe dania!

Warzywami lub owocami sezonowymi określa się zwyczajowo te, które są dostępne przez krótki okres w roku. W maju trwa sezon na rzodkiewkę, szparagi, szczaw, botwinę, ale też natkę pietruszki, szczypiorek, różnego rodzaju sałaty oraz rabarbar. Pozostałe możemy znaleźć w sklepach czy na bazarach przez okrągły rok. To jednak wcale nie oznacza, że nie są one sezonowe, po prostu trafiają na nasze stoły dzięki hodowlom szklarniowym lub importowi z różnych zakątków świata. Oczywiście warto się cieszyć owocami i warzywami, kiedy to tylko możliwe, dobrze jednak zwrócić szczególną uwagę na dany produkt właśnie „w sezonie”. Dlaczego? Ponieważ to w okresie naturalnego dojrzewania danego gatunku jest on nie tylko tańszy i łatwo dostępny, ale też najzdrowszy oraz najsmaczniejszy. Kiedy rośliny rozwijają się w swoim naturalnym rytmie, mają czas i najlepsze warunki, by wyprodukować oraz zgromadzić wszystkie składniki odżywcze i witaminy, które odpowiadają za ich dobroczynne działanie i pełny smak.

Wiosenna sałatka śniadaniowa z awokado, ogórkiem, rzodkiewką i jajkami

Składniki 1 awokado

1 zielony ogórek pozbawiony pestek

10 rzodkiewek

3 jajka ugotowane na twardo

2 łyżki jogurtu naturalnego

1 łyżka majonezu

sól, pieprz

Wykonanie

Awokado obieramy i drobno kroimy, skrapiamy sokiem z cytryny. Ogórka, rzodkiewki i jajka drobno kroimy.

Dodajemy do awokado. Majonez i jogurt łączymy razem.

Składniki sałatki łączymy z sosem, doprawiamy solą i pieprzem.

Przepis Agnieszki Epler, autorki bloga „Lady Kitchen”. Wiosenna sałatka śniadaniowa z awokado, ogórkiem, rzodkiewką i jajkami. Fot. Paweł Epler

Sałatka z młodych ziemniaków z dodatkiem rzodkiewki, dymki i koperku

Składniki dla 2-3 osób

500 g młodych ziemniaków

1 pęczek rzodkiewki

1 pęczek dymki

1 pęczek koperku

3 łyżki dobrej jakości oleju tłoczonego na zimno (np. rzepakowy, lniany, oliwa z oliwek)

sól, pieprz do smaku

500 ml kefiru (do podania)

Wykonanie

Ziemniaki dokładnie umyć, nie obierać ze skórki. Ugotować w lekko osolonej wodzie, do czasu, aż będą miękkie.

Rzodkiewkę i cebulę dymkę dokładnie wymyć, delikatnie osuszyć i pokroić w cienkie plasterki.

Koperek drobno posiekać. Ugotowane ziemniaki odcedzić, pokroić na grubsze plasterki. Ułożyć na talerzach lub półmisku pokrojone ziemniaki oraz plasterki rzodkiewki i dymki.

Danie skropić olejem, obficie posypać posiekanym koperkiem, doprawić solą i pieprzem.

Przepis Katarzyny Kośmider Sałatka z młodych ziemniaków z dodatkiem rzodkiewki, dymki i koperku. Fot. Katarzyna Kośmider

Szparagi w cieście filo

Składniki 10 zielonych szparagów

2 płaty ciasta filo

5 plasterków szynki długodojrzewającej

2 łyżki serka kremowego

2 łyżki oliwy z oliwek

sól, pieprz

Wykonanie

Piekarnik rozgrzać do temperatury 180 stopni. Szparagom oderwać końcówki. Ugotować szparagi we wrzątku (około 2 minut).

Na blasze wyłożonej papierem do pieczenia położyć płaty ciasta filo, na nich ułożyć plastry szynki, posmarować kremowym serkiem i ułożyć zblanszowane szparagi.

Ciasto zwinąć w rulon. Posmarować oliwą z oliwek.

Piec około 10 minut.

Przepis Janiny Czai Szparagi w cieście filo. Fot. 123 RF

Jaglana tarta ze szparagami

Składniki woreczek ugotowanej kaszy jaglanej

3 łyżki mąki z ciecierzycy

pół łyżeczki proszku do pieczenia

pół łyżeczki curry

łyżka świeżych lub suszonych ziół

jajko

3 łyżki startego parmezanu lub innego sera

szparagi

Wykonanie

Kaszą jaglaną przełożyć do misy blendera. Dodać mąkę z ciecierzycy, proszek do pieczenia, curry, zioła oraz jajko i starty ser. Całość dokładnie zmiksować. Szparagi umyć, odciąć (lub urwać) twarde końcówki i gotować ok. 3 minut we wrzącej wodzie. Gotową masę jaglaną przełożyć do formy (u mnie szklane naczynie o średnicy 13 cm). Wyrównać wierzch i wyłożyć na nim szparagi, lekko wciskając w masę. Całość posypać startym parmezanem. Piec około 20 minut w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni. Podawać na ciepło.

Przepis Andżeliki Knop Jaglana tarta ze szparagami. Fot. Andżelika Knop

Tarta z botwinką i ricottą

Składniki na ciasto

20 dag mąki

100 g masła

jajko

szczypta soli Składniki na nadzienie

pęczek botwinki

opakowanie sera ricotta 250 g

180 g jogurtu greckiego

3 jajka

sól, pieprz Wykonanie

Do robota wrzucić przesianą mąkę, sól, jajko oraz zimne posiekane masło. Wyrobić na jednolitą masę. Ciasto schłodzić w lodówce, ok. 30 min.

W międzyczasie umyć buraczki, obciąć końcówki, posolić, popieprzyć, zawinąć w folię i włożyć do piekarnika nagrzanego do temperatury 200 stopni. Piec ok. 30 minut, tak, żeby buraczki były na wpół twarde.

Do miski dać ser ricottę, jogurt oraz jajka i wymieszać na gładką masę. Liście botwinki wymyć, wysuszyć i pokroić na drobne kawałki. Botwinkę wrzucić do masy serowej. Upieczone buraczki pokroić w kostkę i dorzucić do masy.

Wyciągnąć ciasto z lodówki, rozwałkować i wyłożyć nim formę (24 cm.). Nadmiar ciasta odkroić. Ciasto nakłuć widelcem i włożyć do nagrzanego piekarnika do temperatury 180 stopni, podpiec 10-15 min. Na ciasto nałożyć masę serowo-buraczkową i włożyć tartę do piekarnika na ok. 30 minut, aż wierzch tarty się zetnie.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga „Kuchenne wariacje” Tarta z botwinką i ricottą. Fot. Stanisław Romek

Pesto pietruszkowe

Składniki: słonecznik łuskany - ½ szklanki

natka pietruszki - 2 pęczki

sok z cytryny -1 łyżka

skórka otarta z cytryny - 1 łyżeczka

czosnek - 1 ząbek

oliwa z oliwek - 100 ml

starty parmezan - 15 g

sól i pieprz do smaku Dodatkowo chleb tostowy pełnoziarnisty

Wykonanie pesto:

Słonecznik namoczyć na noc w wodzie, następnie odcedzić na sitku i osuszyć. Dodać listki natki pietruszki, sok i skórkę z cytryny, czosnek, oliwę, parmezan, oraz szczyptę soli i pieprz. Całość zmiksować blenderem do uzyskania grudkowatej, równomiernie rozdrobnionej pasty.

Kromki chleba tostowego pokroić na paski o grubości ok. 1 cm. i ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Delikatnie skropić oliwą z oliwek i upiec w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni, aż pieczywo się zarumieni i będzie chrupiące. Paluchy po wystygnięciu przekładamy do miseczki

i podajemy z pesto pietruszkowym. Pesto pietruszkowe. Fot. archiwum

Rabarbarowa tarta z musem z orzechów nerkowca i migdałami

Składniki: 1 opakowanie ciasta francuskiego

1 kilogram rabarbaru

200 g orzechów nerkowca Bakalland

100 g daktyli całe owoce Bakalland

75 g migdałów w płatkach Bakalland

100 ml śmietanki kremówki

Wykonanie:

Ciasto francuskie wykładamy do formy, w której chcemy przygotować tarte i wkładamy do piekarnika. Pieczemy przez ok. 15 minut w 150 stopniach. Orzechy nerkowca i daktyle moczymy przez ok. 1 godzinę w ciepłej wodzie. Następnie odcedzamy i wszystko delikatnie blendujemy za pomocą pulsacyjnych ruchów. Na patelni podsmażamy rabarbar, aż zmięknie i dodajemy do masy z orzechów i daktyli. Całość jeszcze delikatnie blendujemy i dodajemy śmietankę. Gotową masę przekładamy do podpieczonego ciasta. Całość ozdabiamy pozostałym rabarbarem i posypujemy migdałami. Wkładamy do piekarnika na ok. 15 minut. Rabarbarowa tarta z musem z orzechów nerkowca i migdałami.

