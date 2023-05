Szparagi: kalorie, właściwości, przepisy na dania ze szparagami. Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o szparagach

Białe, zielone i… fioletowe! Szparagi to niewątpliwe wyjątkowe warzywo, które nie tylko wyśmienicie smakuje, ale również ma niezwykłe właściwości. Co ciekawe - szparag zyskał miano jednego z ciekawszych afrodyzjaków! Dzięki zawartych w nim fitoestrogenów, zwiększają popęd płciowy kobiet działając podobnie jak estrogen – jeden z żeńskich hormonów. Co jeszcze warto wiedzieć o szparagach?

Szparagi – samo zdrowie, mało kalorii

Po pierwsze szparagi są niskokaloryczne, a to niewątpliwie dobra wiadomość. Jeszcze lepsza jest taka, że szparagi zawierają wysoką zawartość białka, dzięki czemu stanowią sycące danie, które zaspokoi głód na długi, długi czas. Ich kaloryczność to jedynie 18 kcal w 100 gramach, więc spokojnie możemy wprowadzić je do naszego jadłospisu będąc na diecie.

Ponadto dobrze wpływają na nasz organizm, pomagając mu sprawnie funkcjonować i przyczyniają się do poprawy stanu naszych włosów, skóry i paznokci. Dodatkowo zawierają dużo kwasu foliowego, który jest niezbędnym pierwiastkiem dla kobiet planujących dziecko.

Szparagi to również źródło sporej dawki wapnia, magnezu, potasu oraz witamin C, K, A, E i B. Bardzo cenną substancją, która się w nich znajduje jest glutation, który wzmacnia system odpornościowy, posiada właściwości przeciwnowotworowe, a także wspomaga procesy regeneracji wielu tkanek i wątroby.

Szparagi: jakie kupować? Jak przechowywać, by były świeże?

W sklepach znajdziemy dwie odmiany: białe – łagodne i delikatne oraz zielone – cienkie, o wyrazistym i ostrym smaku. Istnieją też szparagi fioletowe, ale nie są spotykane zbyt często.

Przy zakupie musimy sprawdzić czy szparagi są świeże – mają wtedy sprężyste, jasne główki i połyskujące pędy, a po przełamaniu tryska z nich sok. I tylko takie wybierajmy w sklepach czy na straganach. Jeżeli zdecydujemy się na ich przechowanie, to powinniśmy przyciąć twarde łodygi nożem i wstawić je do lodówki w wysokiej szklance napełnionej wodą.

Pamiętajmy, że szparagowe żniwa trwają bardzo krótko (maj, czerwiec), dlatego powinniśmy maksymalnie wykorzystać dobrobyt przełomu wiosny i lata. Powodów, zarówno kulinarnych, jak i zdrowotnych, aby wprowadzić szparagi do naszej diety jest aż nadto!

Szparagi – obierać, czy nie?

Białe szparagi należy obrać! Zielone są na tyle delikatne, że nie trzeba ich pozbawiać wierzchniej warstwy. Natomiast zarówno zielonym, jak i białym należy oderwać lub odciąć zdrewniałe końcówki.

Szparagi: jak je przyrządzać? Zaletą tych warzyw jest prostota ich przygotowania. Umyte i podcięte wkładamy do podłużnego garnka z posoloną wodą, tak aby główki wystawały ponad taflę. Białe szparagi gotujemy do 15 minut, kolorowe ok. 5-8 min. Po sprawdzeniu miękkości są gotowe do zaserwowania. Najbardziej popularnym przepisem na szparagi jest przygotowanie ich w towarzystwie masła i bułki tartej. Zobaczcie najlepsze przepisy na szparagi:

