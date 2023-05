Ciasto francuskie. TOP 10 przepisów na potrawy z ciasta francuskiego. Na słono i na słodko [PRZEPISY]

Szukasz pomysłu na dania z ciasta francuskiego? Kliknij w galerię i zobacz propozycje Czytelników Gazety Krakowskiej!

W przepisach wykorzystano gotowe ciasto francuskie, które można kupić w każdym sklepie - mrożone lub świeże. Można samemu wykonać ciasto francuskie w domu, jest jednak bardzo czasochłonne. Przygotowuje się je bowiem z dwóch rodzajów ciast - tzw. gruntu oraz ciasta maślanego. Podobne ciasto, choć wyrabiane z oliwą, znane było już w starożytnej Grecji i Rzymie. Pierwszy dokładny przepis na ciasto francuskie (pâte feuilletée) pojawił się w książce kucharskiej wydanej ok. 1650 roku. Co ciekawe - W Polsce ciasto francuskie znane jest co najmniej od XVIII wieku, wspomina o nim Jędrzej Kitowicz w "Opisie obyczajów za panowania Augusta III".

Warto też wiedzieć,. że ciasto francuskie jest bardzo kaloryczne - puste kalorie pochodzą głównie z masła i mąki.