Takich pierogów jeszcze nie jadłeś. Zobacz przepisy na nietypowe pierogi i farsze do pierogów

Takich pierogów jeszcze nie jadłeś! Co powiecie na pierogi w greckim klimacie z ciasta francuskiego(spanakopita) lub pierogi ziemniaczane? Albo na pierogi „kudłacze”z kaszą jaglaną i białym serem? Zobaczcie przepisy na nietypowe pierogi.

Wszyscy kochamy pierogi. Ruskimi lub z mięsem zajadamy najczęściej. Ale warto od czasu do czasu zrobić pierogi nietypowe: ziemniaczane, z fasolą lub z kurczakiem i pieczarkami. Aż ślinka cieknie!

Poniżej znajdziecie przepisy na pyszne nietypowe pierogi:

Spanakopita, czyli grecki pierożki z ciasta francuskiego

Pierogi ziemniaczane z kurczakiem i serem feta zapiekane w piekarniku

Pierogi „kudłacze” z kaszą jaglaną i białym serem

Szpinakowe pierogi z kurczakiem i pieczarkami

Pierogi z fasolą „Piękny Jaś”

Spanakopita, czyli grecki pierożki z ciasta francuskiego [PRZEPIS]

Spanakopita, czyli grecki pierożki z ciasta francuskiego. Danie to możemy przygotować na kilka sposobów: z ciasta filo lub z francuskiego, w formie większej, okrągłej lub uformować małe, zgrabne pierożki. Smakuje zarówno na ciepło jak i na zimno. Składniki gotowe ciasto francuskie

600 g świeżego szpinaku

3 łyżki oliwy z oliwek

1 średnia cebula

1 pęczek koperku

1 pęczek natki pietruszki

250 g sera Aldamer MSM Mońki

1 jajko

sól i pieprz do smaku

Wykonanie

Cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć na oliwie. Gdy zacznie się rumienić, dodać szpinak, posiekany koperek i natkę pietruszki. Całość poddusić parę minut, żeby składniki zmiękły, a woda odparowała. Następnie ostudzić, dodać jajko i ser pokrojony w kostkę. Doprawić do smaku solą, pieprzem i wymieszać.

Z ciasta francuskiego wyciąć kwadraty o boku ok. 12 cm. Na środek położyć łyżkę farszu, złożyć ciasto na pół, narożnik do narożnika, i skleić boki za pomocą widelca. Ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i upiec w piekarniku w 200 stopniach przez ok. 20 minut.

Podawać z klasycznym greckim sosem tzatziki, czyli jogurtem naturalnym typu greckiego zmieszanym z utartym zielonym ogórkiem, czosnkiem, oliwą i koperkiem.

Pierogi ziemniaczane z kurczakiem i serem feta zapiekane w piekarniku [PRZEPIS]

Pierogi ziemniaczane z kurczakiem i serem feta zapiekane w piekarniku. Fot. Sylwia Ładyga Pierogi ziemniaczane z kurczakiem i serem feta to nieco inne pierogi niż tradycyjne, ale równie pyszne. Ciasto na pierogi robi się z wcześniej ugotowanych i ugniecionych ziemniaków. Jeżeli więc zostały wam ziemniaki z poprzedniego dnia, można zrobić takie właśnie pyszne pierogi.

Składniki na ciasto pierogowe ziemniaki – 250 g

mąka – ok. 0,5 szklanki

masło – 1 łyżka

kasza manna – 3 łyżki

proszek do pieczenia – 1 łyżeczka

małe jajko – 1 sztuka

sól – do smaku Składniki na farsz do pierogów kurczak (pierś) – ok. 200 g

suszone pomidory – 80 g

ser feta – 80 g

sól, pieprz, papryka Dodatkowo do posmarowanie pierogów małe żółtko – 1 sztuka

śmietana – 1 łyżeczka Wykonanie

Ciasto na pierogi:

Do ugotowanych wcześniej i ugniecionych ziemniaków dodajemy kaszę manną, proszek do pieczenia i odrobinę soli. Wbijamy jajko i dodajemy miękkie masło.

Wyrabiamy ciasto dodając stopniowo mąkę – jej ilość zależy od rodzaju ziemniaków – ciasto ma być gęste i plastyczne.

Na podsypanej mąką stolnicy rozwałkowujemy ciasto na grubość ok. 4 mm, kroimy na kwadraty (ok. 6 cm), każdy kwadrat dodatkowo rozwałkowujemy.

Farsz:

Oczyszczone mięso bardzo drobno siekamy, dodajemy pokrojone pomidory i ser. Wszystko razem dokładnie mieszamy i doprawiamy do smaku solą, pieprzem i ostrą papryką.

Całość:

Na każdym kawałku ciasta układamy porcję farszu, zlepiamy w ozdobne pierogi. Układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, smarujemy roztrzepanym żółtkiem ze śmietaną. Wkładamy do nagrzanego do 220 stopni piekarnika na ok. 25 minut.

Podajemy gorące!

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

Pierogi „kudłacze” z kaszą jaglaną i białym serem [PRZEPIS]

Pierogi „kudłacze” z kaszą jaglaną i białym serem. Fot. archiwum Składniki na ciasto

2 kg ziemniaków

1 jajko

30 dag mąki ziemniaczanej

2-3 łyżki maki pszennej

sól i pieprz do smaku Składniki na farsz 0,5 kg kaszy jaglanej

30 dag tłustego białego sera

1 l mleka

pół cebuli

1 łyżka smalcu

sól

pieprz Wykonanie

Farsz. Na tłuszczu podsmażyć drobno posiekaną cebulę. Kaszę wypłukać. Mleko zagotować. Do gotującego się mleka dać kaszę. Kiedy masa zgęstnieje przykryć garnek i odstawić w ciepłe miejsce.

Po około półtorej godziny, gdy kasza napęcznieje, przełożyć ją do miski, wystudzić, dodać ser, podsmażoną cebulę, przyprawy i dobrze wymieszać.

Ciasto. Ziemniaki obrać, połowę ugotować, drugą połowę zetrzeć na tarce, jak na placki ziemniaczane.

Ugotowane ziemniaki ostudzić i połączyć z surowymi, ale dobrze odciśniętymi. Dodać resztę składników i wyrobić ciasto. Na stolnicy posypanej mąką ciasto rozwałkować, wykrawać krążki i nakładać farsz, potem zlepić pierogi. Wrzucić na osoloną gotującą się wodę i gotować aż wypłyną. Potrzymać w wodzie 2 minuty i odcedzić.

Przepis KGW z Łaniowej

Szpinakowe pierogi z kurczakiem i pieczarkami [PRZEPIS]

Szpinakowe pierogi z kurczakiem i pieczarkami. Fot. Sylwia Ładyga Składniki na farsz

ok. 400 g udek lub innej części kurczaka

200 g pieczarek

cebula

sól

pieprz Składniki na ciasto szpinakowe 80 g szpinaku

1 ząbek czosnku

2 łyżki klarowanego masła

550 g mąki pszennej

jajko

250 ml gorącej wody

2 łyżki oleju

sól

pieprz

Wykonanie

Mięso ugotować do miękkości.

Pieczarki umyć, drobno pokroić. Podsmażyć na oleju z drobno posiekaną cebulką.

Mięso obrać z kości (jeśli zostawimy skórę farsz nie będzie za suchy). Mięso zemleć przez maszynkę razem z pieczarkami.

Wszystko razem dokładnie wymieszać i doprawić do smaku.

Ciasto szpinakowe. Umyty szpinak odsączyć, oprószyć solą i pieprzem. Przesmażyć na maśle z dodatkiem posiekanego czosnku. Wystudzić i zemleć.

Z mąki, jajka, wody, oleju i przestudzonego szpinaku zagnieść elastyczne ciasto.

Rozwałkować na podsypanej mąką stolnicy, a następnie wyciąć krążki i nadziać farszem.

Dokładnie skleić boki.

W dużym garnku ugotować wodę z odrobiną oleju i soli.

Wrzucić delikatnie pierogi i gotujemy ok. 3-4 minuty od wypłynięcia.

Odcedzić, a następnie podsmażyć na złoto.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

Pierogi z fasolą „Piękny Jaś” [PRZEPIS]

Pierogi z fasolą „Piękny Jaś”. Fot. archiwum Składniki na ciasto

35 dag mąki

3/4 szklanki wrzącej wody

1 jajko

1/4 szklanki oleju Składniki na farsz 20 dag fasoli „Piękny Jaś” z Doliny Dunajca

20 dag chudego boczku

1 łyżka masła

3 ząbki czosnku

sól, pieprz Wykonanie

Ciasto. Ciasto wyrobić i rozwałkować. Foremką lub szklanką wyciąć kółka. Na każde nałożyć farsz i zlepić.

Farsz. Przebraną i umytą fasolę zalać zimną wodą i zagotować. Natychmiast po zagotowaniu dodać szklankę zimnej wody i gotować pod przykryciem. Powtarzać to trzykrotnie. Boczek pokroić i podsmażyć. Do ciepłego boczku dodać masła, aby się rozpuściło. Zmielić fasolę z boczkiem. Dodać przeciśnięty czosnek. Doprawić solą i pieprzem do smaku.

