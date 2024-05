Takiego wydarzenia w Nowym Sączu, jak HOLI Festival Kolorów, jeszcze nie było. Kultura hinduska na wyciągnięcie ręki

Festiwal, który przeniesie uczestników do Indii

Takiego festiwalu w Nowym Sączu jeszcze nie było. HOLI Festival Kolorów, który odbędzie się w sobotę, 11 maja, na terenie kampusu WSB-NLU przy ul. Zielonej w Nowym Sączu, to nie tylko znane już „bitwy na kolory”, czyli proszku holi.

- Nasz festiwal to nie tylko okazja do radosnej zabawy, ale także ważna inicjatywa kulturalna i społeczna, integrująca społeczność oraz promująca wielobarwność i różnorodność – mówi Klaudia Ogórek z Sunny Buddies, które organizuje sobotnie wydarzenie. - Holi, znane także jako Festiwal Kolorów, jest jednym z najradośniejszych świąt hinduskich, obchodzonych na całym świecie. Jest to czas celebracji wiosny, przyjaźni i odnowy.

Podczas sobotniego wydarzenia nie zabraknie wyraźnych akcentów kultury hinduskiej. W zaczarowany świat zapachów, kolorów i dźwięków wprowadzą nas Hindusi mieszkający w Polsce.

- Będzie to wyjątkowa okazja, aby zanurzyć się w kolorowej eksplozji radości m.in. dzięki wyrzutom proszków holi, tworzących niesamowitą feerię barw, tańcząc do energetycznej muzyki w klimacie Bollywood oraz delektując się tradycyjnymi przysmakami Indii. To wyłącznie niewielki wycinek atrakcji, które zaplanowaliśmy na ten dzień – dodaje Ogórek.