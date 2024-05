Run 4 a Smile już w sobotę. Setki zawodników pobiegną po uśmiech Julianny i Lenki. Atrakcje w Miasteczku Galicyjskim gwarantowane

W tym roku na pomoc czekają Lenka Głód i Julianna Plata. Cel to 50 tys. zł na leczenie i rehabilitację podopiecznych Sursum Corda. Lenka to pięcioletnia mieszkanka Paszyna, która od urodzenia zmaga się z rozszczepem kręgosłupa. Ten spowodował niedowład nóg, a dodatkowo dziewczynka musi mierzyć się z pęcherzem neurogennym, co wymaga regularnego cewnikowania. Natomiast siedmioletnia Julianna mieszka w Śnietnicy. Dziewczynka boryka się z artrogrypozą, chorobą powodującą, że jej rączki są bezwładnie opuszczone wzdłuż tułowia.

Bieg Charytatywny Run 4 a Smile, czyli Bieg po uśmiech to inicjatywa organizowana przez społeczność akademicką Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University we współpracy ze Stowarzyszeniem Sursum Corda oraz wieloma innymi organizacjami. Przez 10. edycji udało się uzbierać ponad 300 tys. zł, które wsparły potrzebujące dzieci.

Alternatywnie, dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą być obecni osobiście, przewidziana została rywalizacja online. Pozwala ona uczestnikom na dołączenie do biegu z dowolnego miejsca na świecie, co jest odpowiedzią na rosnącą popularność wirtualnych wydarzeń sportowych. W ramach rywalizacji e-sportowej przewidziano również konkurencje dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkarzy.

Dzień po Biegu, odbędzie się turniej szachowy, który będzie również eliminacjami do World Senior Team Chess Championship 2024. Turniej ten, zorganizowany wspólnie z Małopolskim Związkiem Szachowym, zaplanowano w budynku C Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, z siedzibą przy ulicy Zielonej 27. To świetna okazja dla entuzjastów szachów, by połączyć pasję do gry z działalnością charytatywną.

Więcej informacji na temat wydarzenia oraz zbiórki można znaleźć na oficjalnej stronie Wyższej Szkoły Biznesu oraz na stronie wydarzenia na Facebook’u.