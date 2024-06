Run 4 a Smile po raz 11. przyciągnął do Miasteczka Galicyjskiego tłumy. Całe rodziny pobiegły po uśmiech Julianny i Lenki

Run 4 a Smile do Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu przyciągnął całe rodziny z dziećmi. Biegali wszyscy, by pomóc Juliannie oraz Lence

Blisko tysiąc osób wzięło udział w XI Run 4 a Smile, czyli charytatywnym Biegu po uśmiech, który organizuje społeczność akademicka Wyższej Szkoły Biznesu-NLU w Nowym Sączu. Tym razem w Miasteczku Galicyjskim przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz dorośli pobiegli, by dołożyć swoje cegiełki do leczenia i rehabilitacji Julianny oraz Lenki – podopiecznych Sursum Corda. Cel minimum, czyli 50 tys. złotych, został przekroczony.

Tradycyjnie w pierwszą sobotę czerwca, która w tym roku wypadła w Dzień Dziecka, społeczność akademicka Wyższej Szkoły Biznesu-NLU w Nowym Sączu przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sursum Corda zorganizowała bieg charytatywny. Celem było zebranie 50 tys. zł na najpilniejsze potrzeby dwóch małych sądeczanek. Lenka to pięcioletnia mieszkanka Paszyna, która od urodzenia zmaga się z rozszczepem kręgosłupa. Ten spowodował niedowład nóg, a dodatkowo dziewczynka musi mierzyć się z pęcherzem neurogennym, co wymaga regularnego cewnikowania. Natomiast siedmioletnia Julianna mieszka w Śnietnicy. Dziewczynka boryka się z artrogrypozą, chorobą powodującą, że jej rączki są bezwładnie opuszczone wzdłuż tułowia. Chętnych do pomocy poprzez sportową rywalizację, jak co roku nie brakowało. Śmiało można stwierdzić, że było ich jeszcze więcej, niż przed rokiem. Przedszkolaki przebiegły dystans 100 metrów, uczniowie klas 1-4 pokonali około 300 m, starszaki z klas 5-8 prawie 900 metrów, a uczniowie klas ponad podstawowych 1200 metrów. Każdy z zawodników dostał pamiątkowy medal. Podobnie nagrodzeni zostali uczestnicy głównego biegu, którego 4-kilometrowa trasa prowadziła po terenie stadionu Jedności, a następnie przez sądecki skansen, aż do mety w Miasteczku Galicyjskim.

- Po 10 latach przerwy wracam do biegania i postanowiłem właśnie tutaj sprawdzić swoją kondycję. Chciałem też, żeby dzieci zaznały tej atmosfery biegowej i poczuły zdrową rywalizację. Jesteśmy po raz pierwszy i jest naprawdę super – komentował jeszcze przed swoim startem Piotr Łach. Jego starszy syn Szymon i córka Aurelia pobiegli w rywalizacji dziecięcej. Po raz kolejny w Run 4 a Smile pobiegł natomiast zwycięzca tegorocznego głównego biegu, czyli Rafał Ogórek. - Jestem zadowolony, że udało mi się od początku do końca zwyciężyć. 13,55 to, jak na trasę bardzo dobry wynik. Było kilka podbiegów i zbiegi. Trasa malownicza, do tego czuć ducha historii – mówił tuż po zakończonym biegu Ogórek. - Cieszę się tym bardziej, że to już moje drugie zwycięstwo tutaj. Przed rokiem byłem drugi, a dwa lata temu również pierwszy. Startuję tu dla przyjemności i by pomóc zrealizować główny cel tej imprezy.

Zwycięzca biegu, jak i pozostali zawodnicy oraz wszyscy, którzy pojawili się w Miasteczku Galicyjskim mogli pomóc w zbiórce na rzecz Julianny oraz Lenki. Cel minimum został uzyskany. - Zakładane 50 tysięcy złotych udawało się osiągnąć już w czasie rejestracji elektronicznej. W internecie wciąż aktywne są licytacje i można w ten sposób dołożyć coś od siebie. Można jeszcze dzisiaj i w niedzielę wziąć udział w biegu online, czy innej aktywności sportowej. Można też jutro przyjść do nas do kampusu na ul. Zieloną i stłuc rektora partyjką w szachy – zachęca do włączenia się w akcję pomocową prof. Dariusz Woźniak, rektor Wyższej Szkoły Biznesu-NLU w Nowym Sączu. - Ostateczny wynik naszych działań poznamy więc za kilka dni, a każda złotówka jest bardzo potrzebna naszym tegorocznym bohaterkom biegu.

