Tauron Arena Kraków świętuje 10-lecie istnienia i zaprasza na wakacje. Będzie strefa kibica, Festiwal Kolorów i świetna muzyka

Tauron Arena Kraków świętuje swoje urodziny przez cały rok pod hasłem „Spotkajmy się!”. Jubileuszowe wydarzenia wpisują się w to, co jest charakterystyczne dla obiektu, czyli różnorodność.

Hrabi Symfonicznie, koncert Acoustic Duo i Dzień Dziecka

We wtorek, 28 maja w Arenie Głównej Kabaret Hrabi & Goście – Symfonicznie. Na scenie pojawią się: Joanna Kołaczkowska, Dariusz Kamys, Tomasz Majer, Łukasz Pietsch oraz goście: Katarzyna Nosowska, Kuba Badach, Olga Szomańska, Maciej Miecznikowski, Janusz Radek, Artur Andrus, zespół muzyczny Bon Ton, Icon Orkiestra pod kierunkiem Huberta Kowalskiego. 29 maja o godz. 19.00 odbędzie się Koncert Acoustic Duo podczas którego usłyszymy covery największych hitów polskiej i krakowskiej sceny muzycznej, a 1 i 2 czerwca "Wszystkie dzieci nasze są", czyli Dzień Dziecka w Arenie Garden. 1 czerwca w godz. 13.00–17.00 odbędą się animacje z Wytwórnią Przyjęć, a 2 czerwca w godz. 15.00–16.00 pokaz naukowy Doktora WOW.

Lato pełne gwiazd i świetnej muzyki

W Arenie Głównej nie zabraknie też świetnej muzyki i sportowych wrażeń. W czerwcu zagrają: Tool i Taco Hemingway, odbędzie się też EKIPA Festiwal. W lipcu wystąpią: Travis Scott, Kings of Leon, Hauser, Lenny Kravitz i Justin Timberlake. Odbędzie się też Ryucon 2024 – Festiwal Kultury Dalekowschodniej i XXI Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. W sierpniu zapraszamy na Kraków Stand-up Festival 2024 oraz na koncert sanah, który tym razem odbędzie się w plenerze.

Z kolei w czwartki 6, 13, 20 i 27 czerwca, o godz. 18.00 w Arena Coffee w Małej Hali odbędzie się cykl prelekcji dotyczących zdrowia psychicznego pod hasłem: Spotkajmy się ze sobą! To projekt, na który składają się warsztaty i panele z zakresu zdrowia psychicznego, samoświadomości i rozwoju. Wstęp wolny. Z kolei 8 czerwca odbędzie się Festiwal Kolorów, a 8-9 czerwca Wielki Finał Gomar Koszykarskiej Ligi Szkolnej, w którym weźmie udział ok. 2 tys. uczniów szkół podstawowych.

ME w piłce nożnej i IO z poziomu leżaka

Od 14 czerwca Arena Garden zamieni się zaś w ogromną strefę kibica z telebimem, w której na leżakach, popijając rozmaite trunki będzie można kibicować zarówno piłkarzom w Mistrzostwach Europy, które potrwają do 14 lipca, jak i olimpijczykom którzy rywalizację o medale rozpoczną 26 lipca i zakończą 11 sierpnia. Wstęp na strefę będzie bezpłatny.

Zakończenie IO w Paryżu będziecie mogli oglądać również biorąc udział w pikniku sąsiedzkim przy Tauron Arenie, który pozwoli Wam zintegrować się i zażyć relaksu na warsztatach czy w czasie animacji dla dzieci. Wstęp na wydarzenia jest wolny.

Komu nie w smak są sportowe przeżycia czy piknik przez całe wakacje będzie mógł potańczyć do muzyki latynoskiej, pograć w darta czy wziąć udział z dziećmi w zajęciach Jiu Jitsu. Rozkład jazdy wygląda tak: Poniedziałki to zajęcia z tańca Latino Nights z Sabrosa Dance Studio (godz. 20.00, wejście nr 3), wtorki – PubQuiz (godz. 20.00, Arena Coffee), środy – zawody darta (godz. 20.00, Arena Coffee), czwartki to Afro Dance (godz. 18.00, wejście nr 3), piątki – Jiu Jitsu dla dzieci (godz. 17.00, plener), soboty – zajęcia pilates (godz. 11.30, plener), niedziela – animacje dla najmłodszych (godziny i miejsca różne w zależności od charakteru zajęć). W wybrane dni odbywać się będą także koncerty. Miejsca i godziny zajęć mogą ulec zmianie w zależności od pogody lub wydarzeń w Arenie Głównej. Na PubQuiz i zawody darta obowiązuje wpisowe, pozostałe wydarzenia są bezpłatne.